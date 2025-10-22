Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer

Das Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die enttäuschte Anlegerbasis kritisiert die Unternehmensführung und die Integration des Zukaufs 1E, die als problematisch gilt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage hat das Vertrauen weiter geschwächt, und es besteht Sorge über mögliche weitere Rückgänge. Einige sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit, sind jedoch skeptisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung.