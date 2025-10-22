Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
TeamViewer
Tagesperformance: -22,52 %
Platz 1
Performance 1M: -0,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die enttäuschte Anlegerbasis kritisiert die Unternehmensführung und die Integration des Zukaufs 1E, die als problematisch gilt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage hat das Vertrauen weiter geschwächt, und es besteht Sorge über mögliche weitere Rückgänge. Einige sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit, sind jedoch skeptisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 2
Performance 1M: +35,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Jefferies heben die Aktie auf 'Buy' mit einem Kursziel von 75 Euro, was auf starkes Potenzial hinweist. Die Nachfrage nach Siliziumwafern für KI-Chips wird positiv bewertet. Gleichzeitig gibt es Sorgen über geopolitische Risiken und hohe Lagerbestände, die das Sentiment dämpfen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 3
Performance 1M: -1,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 8,5% verloren, was zu Verkäufen führte, da die Nische als wenig gefragt gilt. Dennoch gibt es positive langfristige Aussichten durch neue Technologien. Die Umsatzprognose wurde nach unten korrigiert, was das Sentiment belastet, aber viele Anleger sehen weiterhin Potenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 4
Performance 1M: +21,49 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: +21,37 %
