Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 1
Performance 1M: +4,52 %
adidas
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 2
Performance 1M: +10,55 %
GEA Group
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 3
Performance 1M: +2,84 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 4
Performance 1M: +5,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine stabile Kursentwicklung zwischen 50 und 55 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 70 Euro gesenkt, bleibt jedoch bei 'Buy'. Die geplante Integration von Vertrieb und Finanzdienstleistungen könnte die Effizienz steigern. Ein Abfindungsprogramm betrifft 4000 Mitarbeiter, was kurzfristig Unsicherheiten birgt, aber langfristig die Kostenstruktur verbessern könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Continental
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +11,60 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 69,12%
|PUT: 30,88%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 38,24 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
