Devisen
Euro fällt unter 1,16 US-Dollar - Pfund schwach nach Inflationsdaten
- Euro-Kurs fiel unter 1,16 US-Dollar auf 1,1584.
- EZB-Referenzkurs bei 1,1587 Dollar, Dollar stärkt.
- Britisches Pfund unter Druck, Inflation bleibt konstant.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch unter 1,16 US-Dollar gefallen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1584 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1587 (Dienstag: 1,1607) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8630 (0,8615) Euro.
Zuletzt hatte der Dollar von der Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert. Neue, starke Impulse gab es nicht. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Datenseitig dürften erst die am Freitag anstehenden Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten den Markt bewegen. Ansonsten wird in den USA der sogenannte Shutdown fortgesetzt und es werden so gut wie keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht.
Ein Ende des Kriegs Russlands gegen die Ukraine ist nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. "Ich möchte kein vergeudetes Treffen." Er wolle keine Zeit verschwenden.
Das britische Pfund geriet unterdessen im Vergleich zu allen wichtigen Währungen unter Druck. In Großbritannien war die Inflation im September unerwartet nicht gestiegen, sondern einmal mehr konstant geblieben. Mit einem Wert von 3,8 Prozent im Jahresvergleich bleibt die Teuerung auf dem höchsten Stand seit Januar 2024.
"Insgesamt scheint die Inflation im Vereinigten Königreich ihren Höhepunkt erreicht zu haben", schrieb Volkswirt James Smith von der Bank ING. Die Preisdaten in Verbindung mit besseren Nachrichten zum Lohnwachstum ließen eine weitere Leitzinssenkung durch die Bank of England in diesem Jahr wieder deutlich wahrscheinlicher werden.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86890 (0,86780) britische Pfund, 175,92 (176,45) japanische Yen und 0,9228 (0,9230) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) gab erneut deutlich nach und kostete zuletzt 4.065 Dollar. Das waren etwa 58 Dollar weniger als am Vortag./jsl/la/he
moin
1. Ausgangspunkt – Vertrauensverlust in den Dollar
- Früher hielten Staaten rund 70 % ihrer Währungsreserven in US-Dollar (v. a. US-Staatsanleihen).
- Nach der Einfrierung russischer Devisenreserven 2022 verloren viele Länder Vertrauen: Wenn Reserven eingefroren werden können, sind sie nicht wirklich „eigen“.
- Folge: Zentralbanken verkauften US-Anleihen und kauften Gold, um ihre Reserven unabhängiger zu machen.
2. Chinas Goldstrategie
- Die Volksbank Chinas (PBoC) ist inzwischen größter Goldkäufer der Welt.
- China baut aktiv physische Infrastruktur auf:
- Shanghai Gold Exchange (SGE) – größter physischer Goldmarkt der Welt.
- Neue Tresore in Hongkong und Aufbau eines „Gold-Korridors“ über BRICS-Länder.
- Ziel: Staaten mit Yuan-Beständen sollen diese künftig gegen physisches Gold eintauschen können.
- Damit gewinnt der Yuan das zurück, was der Dollar verloren hat: Vertrauen.
3. Der regulatorische Hebel – Basel III
- Früher war Gold in Bankbilanzen ein Tier-3-Asset (nur 50 % seines Werts anrechenbar).
- Seit Juli 2025 gilt Gold offiziell als Basel-III-Tier-1-Asset → 100 % Anrechnung.
- Nächster Schritt wäre die Einstufung als HQLA (High-Quality Liquid Asset) – also voll beleihbare Sicherheit wie US-Treasuries.
- Wenn Gold HQLA wird, könnten Länder Kredite und Infrastrukturprojekte ohne Dollar-Kredite finanzieren.
4. Der „Gold-Korridor“ – das alternative Finanznetz
- China hat erkannt, dass andere Staaten ihr Gold nicht nur „in China“ lagern wollen.
- Lösung: verteilte Tresore (BRICS-Netzwerk), alle über die SGE verbunden.
- Jeder Goldbarren ist mit Seriennummer, Reinheit und Eigentümer erfasst → verifizierbar und dezentral.
- Stabilisierung der Preise durch Gleitdurchschnitt (z. B. 200-Tage-Schnitt) statt Tageskurs – verhindert extreme Schwankungen.
- Ergebnis: ein vertrauenswürdiges, physisches, aber international verteiltes Goldsystem als Gegenmodell zur westlichen Dollar-Dominanz.
5. Geopolitische und wirtschaftliche Folgen
- BRICS-Staaten (v. a. Afrika) könnten Gold bei der SGE hinterlegen und Yuan-Kredite für Infrastruktur erhalten → Finanzierung außerhalb des IWF.
- China gewinnt Einfluss, ohne Dollar zu nutzen.
- Die USA erkennen offenbar den Trend: Repatriierung von Goldbeständen aus London deutet auf Vorbereitung auf ein goldbasiertes System hin.
- Wer physisches Gold besitzt, hat künftig reale Kredit- und Machtbasis.
6. Mögliche Marktauswirkungen
- Wenn globale Finanzinstitutionen künftig 30 % (statt 20 %) ihrer Reserven in Gold halten sollen → ~2 Billionen USD neue Nachfrage.
- Da Gold nicht „gedruckt“ werden kann, wäre ein deutlich höherer Goldpreis denkbar (evtl. Verdoppelung in 5 Jahren).
7. Konkurrenzmodelle: China vs. USA
- China/BRICS: physisch gedecktes System → „Vertrauen durch Substanz“.
- USA/Westen: digitale, tokenisierte Vermögensbasis → „Vertrauen durch Technologie“.
- Möglicher Gegenzug: Stablecoins oder Bitcoin als digitale „Deckung“.
- Es entsteht ein multimonetäres Zeitalter:
- Goldgedecktes System im Osten
- Digital-/Krypto-basiertes System im Westen
- Zum ersten Mal in der Neuzeit könnten Staaten um das bessere Geldsystem konkurrieren.
8. Fazit
China baut ein paralleles Finanzsystem, das auf physischem Gold und dem Yuan basiert – als Alternative zum Dollar und zum IWF-System.
Wenn Gold wirklich HQLA wird, erhält es eine Rolle im globalen Kredit- und Finanzierungssystem, die seit über 50 Jahren verloren war.
Das könnte das größte Währungs- und Machtverschiebungsexperiment seit Bretton Woods werden – mit direkten Folgen für Zinsen, Rohstoffe, Goldpreis und geopolitische Allianzen.
Was sollen hier eigentlich die ganzen Untergangszenarien im Forum? Die Kurse steigen nun mal nicht, weil die Welt vorm Untergang steht sondern weil (lediglich) diverse Zentralbanken ihre Dollarreserven in Gold umtauschen. Daher, freut Euch doch lieber und müllt das Forum nicht zu.