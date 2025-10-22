Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine stabile Kursentwicklung zwischen 50 und 55 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 70 Euro gesenkt, bleibt jedoch bei 'Buy'. Die geplante Integration von Vertrieb und Finanzdienstleistungen könnte die Effizienz steigern. Ein Abfindungsprogramm betrifft 4000 Mitarbeiter, was kurzfristig Unsicherheiten birgt, aber langfristig die Kostenstruktur verbessern könnte.