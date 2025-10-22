Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 1
Performance 1M: +4,52 %
adidas
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 2
Performance 1M: +10,55 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 3
Performance 1M: +6,25 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 4
Performance 1M: +5,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine stabile Kursentwicklung zwischen 50 und 55 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 70 Euro gesenkt, bleibt jedoch bei 'Buy'. Die geplante Integration von Vertrieb und Finanzdienstleistungen könnte die Effizienz steigern. Ein Abfindungsprogramm betrifft 4000 Mitarbeiter, was kurzfristig Unsicherheiten birgt, aber langfristig die Kostenstruktur verbessern könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
UniCredit
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -2,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu UniCredit
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UniCredit im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz positiver Unternehmenszahlen ist der Kurs in den letzten 14 Tagen gefallen, was Fragen zur Stabilität aufwirft. Die Beteiligung an der Commerzbank wird als positiv für die Bilanzen angesehen. Anleger warten gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen, was das Interesse an der Aktie steigert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber UniCredit eingestellt.
