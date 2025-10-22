    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold

    4789 Aufrufe 4789 0 Kommentare 0 Kommentare

    Crash: SO weit kann es jetzt mit Goldpreis jetzt bergab gehen!

    Am Dienstag kam es zum größten Gold-Crash seit fünf Jahren. Auch andere Edelmetalle wurden gnadenlos abverkauft. Wie weit geht es jetzt abwärts?

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis erlebte größten Crash seit fünf Jahren.
    • Psychologische Marken bei 3.000 und 4.000 US-Dollar durchbrochen.
    • Erholung möglich, wenn 21-Tage-Durchschnitt hält.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Gold - Crash: SO weit kann es jetzt mit Goldpreis jetzt bergab gehen!
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Der Goldpreis ist auf dem Weg zu seinem größten jährlichen Anstieg seit 1979 und hat mit seinem bisherigen Anstieg von  rund 54  Prozent wichtige psychologische Widerstandsniveaus von 3.000 US-Dollar pro Feinunze im März und 4.000 US-Dollar im Oktober durchbrochen.

    Am Monatg notierte Gold noch auf einem Allzeithoch. Am Dienstagdann der Crash. Und auch am Mittwoch fiel der Goldpreis auf ein fast zweiwöchiges Tief, nachdem er in der vorangegangenen Handelszeit den stärksten Tagesverlust seit fünf Jahren verzeichnet hatte.

    "Angesichts der aggressiven Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen überrascht es uns nicht völlig, dass es vor dem CPI-Bericht am Freitag zu einigen Gewinnmitnahmen kommt", sagt David Meger, Direktor des Metallhandels bei High Ridge Futures gegenüber Reuters.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Auf technischer Ebene wird Gold durch den 21-Tage-Durchschnitt bei 4.005 US-Dollar unterstützt. Sollte die Linie halten, könnte eine Erholung einsetzen. Ein weiterer Abverkauf unter 4000 US-Dollar würden hingegen einen Abwärtsog erzeugen. Experten sehen dann die Range zwischen 3800 und 3900 US-Dollar.

    Gold

    -0,48 %
    -1,61 %
    +10,58 %
    +20,77 %
    +50,77 %
    +150,11 %
    +118,48 %
    +255,21 %
    +928,85 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Der am Freitag erwartete US-Verbraucherpreisindex (CPI), der sich aufgrund des anhaltenden US-Regierungsstillstands verzögert hat, dürfte zeigen, dass die Kerninflation im September bei 3,1 Prozent geblieben ist.

    Anleger haben eine Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte bei der Sitzung in der kommenden Woche nahezu vollständig eingepreist.

    In der nächsten Woche, nach den CPI-Daten, sollte der Goldpreis sich wieder konsolidieren.

    Gold verlor auch am Mittwoch zeitweise über 2 Prozent. Silber verlor rund einen Prozent, Platin konnte sich um rund 1,5 Prozent erholen und Palladium tendierte nur leicht im Minus.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4310,36$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold Crash: SO weit kann es jetzt mit Goldpreis jetzt bergab gehen! Am Dienstag kam es zum größten Gold-Crash seit fünf Jahren. Auch andere Edelmetalle wurden gnadenlos abverkauft. Wie weit geht es jetzt abwärts?