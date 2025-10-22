Crash: SO weit kann es jetzt mit Goldpreis jetzt bergab gehen!

Am Monatg notierte Gold noch auf einem Allzeithoch. Am Dienstagdann der Crash. Und auch am Mittwoch fiel der Goldpreis auf ein fast zweiwöchiges Tief, nachdem er in der vorangegangenen Handelszeit den stärksten Tagesverlust seit fünf Jahren verzeichnet hatte.

Der Goldpreis ist auf dem Weg zu seinem größten jährlichen Anstieg seit 1979 und hat mit seinem bisherigen Anstieg von rund 54 Prozent wichtige psychologische Widerstandsniveaus von 3.000 US-Dollar pro Feinunze im März und 4.000 US-Dollar im Oktober durchbrochen.

"Angesichts der aggressiven Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen überrascht es uns nicht völlig, dass es vor dem CPI-Bericht am Freitag zu einigen Gewinnmitnahmen kommt", sagt David Meger, Direktor des Metallhandels bei High Ridge Futures gegenüber Reuters.

Auf technischer Ebene wird Gold durch den 21-Tage-Durchschnitt bei 4.005 US-Dollar unterstützt. Sollte die Linie halten, könnte eine Erholung einsetzen. Ein weiterer Abverkauf unter 4000 US-Dollar würden hingegen einen Abwärtsog erzeugen. Experten sehen dann die Range zwischen 3800 und 3900 US-Dollar.

Der am Freitag erwartete US-Verbraucherpreisindex (CPI), der sich aufgrund des anhaltenden US-Regierungsstillstands verzögert hat, dürfte zeigen, dass die Kerninflation im September bei 3,1 Prozent geblieben ist.

Anleger haben eine Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte bei der Sitzung in der kommenden Woche nahezu vollständig eingepreist.

In der nächsten Woche, nach den CPI-Daten, sollte der Goldpreis sich wieder konsolidieren.

Gold verlor auch am Mittwoch zeitweise über 2 Prozent. Silber verlor rund einen Prozent, Platin konnte sich um rund 1,5 Prozent erholen und Palladium tendierte nur leicht im Minus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

