GE Vernova - Aktie erlebt Kurseinbruch -8,90 % - 22.10.2025

Mit einer Performance von -8,90 % musste die GE Vernova Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GE Vernova-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,04 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GE Vernova um +59,03 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

GE Vernova Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,69 % 1 Monat -3,68 % 3 Monate +5,04 % 1 Jahr +100,20 %

Informationen zur GE Vernova Aktie

Es gibt 272 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,13 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwoch im Tagesverlauf auch bei den Anlegern von Siemens Energy gut angekommen. Bis zur Mittagszeit nur moderat im Plus liegend, zog der Kurs des Elektrotechnik-Konzerns am Nachmittag zuletzt um …

Die Berichtssaison für das abgelaufene dritte Quartal nimmt Fahrt auf und etliche Unternehmen konnten die positiven Erwartungshaltungen der Marktteilnehmer sogar übertreffen. Die Wachstumsdynamik ist damit trotz eintrübender Weltwirtschaft aufgrund …

GE Vernova Aktie jetzt kaufen?

Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.