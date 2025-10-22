    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Von Oracle Forms zu APEX - Modernisierung mit Erfahrung und Augenmaß

    Wolfratshausen (ots) - Ein Expertengespräch mit Michael Kilimann,
    Geschäftsführer der Der IT-Macher GmbH

    Einleitung

    Seit über drei Jahrzehnten begleitet Michael Kilimann Unternehmen bei der
    Entwicklung und Modernisierung von Oracle-Anwendungen. Seine ersten
    Berührungspunkte mit Oracle Forms reichen bis ins Jahr 1990 zurück - als
    Regionalleiter der strässle Informationssysteme GmbH in Stuttgart, die damals
    eine ERP-Lösung auf Basis von Forms 3.0 entwickelte. Nach Stationen bei Baan und
    PeopleSoft gründete er 1999 die PITSS GmbH, die sich auf Oracle-Modernisierung
    spezialisierte. Heute führt er als einer von zwei Geschäftsführern die Der
    IT-Macher GmbH - ein Unternehmen mit Fokus auf Oracle Forms, APEX und
    Anwendungsmodernisierung.

    "Wir missionieren nicht, sondern hören zu - und erweitern so laufend unseren
    Horizont und den unserer Kunden."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Short
    291,38€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 12,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    249,52€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 11,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    - Michael Kilimann

    Das Gespräch

    - Herr Kilimann, funktioniert eine Ablöse von Oracle Forms funktional mit APEX
    wirklich?

    Absolut. APEX ist heute die natürliche Weiterentwicklung innerhalb der
    Oracle-Welt. Die meisten Geschäftslogiken, Datenmodelle und Workflows aus einer
    Forms-Anwendung lassen sich sehr gut übernehmen. Wichtig ist, dass man nicht
    versucht, 1:1 zu kopieren, sondern die Gelegenheit nutzt, die Anwendung zu
    modernisieren - technisch, optisch und funktional.

    - Welche Punkte sprechen aus Ihrer Sicht für APEX?

    APEX ist leichtgewichtig, webbasiert und vollständig in die Oracle-Datenbank
    integriert. Es braucht keine kostenintensive Middleware, keine Lizenzkosten und
    keine komplexe Infrastruktur. Zudem ist APEX ein offizielles Oracle-Produkt mit
    einer klaren Roadmap - es wird also langfristig weiterentwickelt und gepflegt.
    Kurz gesagt: schnelle Entwicklung, niedrige Kosten, hohe Stabilität.

    - Wie sieht es mit den Betriebskosten aus?

    Sehr positiv. Da APEX in der Datenbank läuft, entfallen klassische
    Applikationsserver-Kosten. Auch die Wartung ist deutlich günstiger als bei
    Forms-Umgebungen. Gerade im Cloud-Betrieb ist APEX extrem effizient - man
    bezahlt letztlich nur für die Datenbankleistung.

    - Viele Kunden fragen sich: Hat APEX wirklich Zukunft bei Oracle?

    Ja - und zwar eine sehr gute. Oracle investiert massiv in APEX. Es ist
    inzwischen fester Bestandteil der Oracle Cloud-Strategie und wird regelmäßig
    erweitert. Man sieht deutlich: APEX ist für Oracle das strategische
    Entwicklungswerkzeug der Zukunft.

    Ich persönlich bin von APEX schon sehr lange überzeugt und habe aus diesem Grund
    auch Der IT-Macher gegründet, um mich ganz auf APEX und moderne Oracle-Lösungen
    zu konzentrieren. Ich wollte einfach meinen eigenen Weg gehen - weg vom "So
    haben wir es immer gemacht" hin zu "So kann es heute besser gehen" - und das mit
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Von Oracle Forms zu APEX - Modernisierung mit Erfahrung und Augenmaß Ein Expertengespräch mit Michael Kilimann, Geschäftsführer der Der IT-Macher GmbH Einleitung Seit über drei Jahrzehnten begleitet Michael Kilimann Unternehmen bei der Entwicklung und Modernisierung von Oracle-Anwendungen. Seine ersten …