    AKTIEN IM FOKUS

    Aus Rückenwind von GE Vernova wird bei Siemens Energy Gegenwind

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwochnachmittag bei den Anlegern von Siemens Energy nur vorübergehend gut angekommen. Lag der Kurs des deutschen Elektrotechnik-Konzerns kurz vor US-Börsenstart noch mit bis zu 3,3 Prozent im Plus, rutschte er nach dem New Yorker Handelsauftakt mit zuletzt 4,6 Prozent tief ins Minus. Im selben Atemzug waren die Titel von GE Vernova in New York nach zunächst freundlichem Auftakt mit 7,5 Prozent in die Verlustzone gesackt.

    In ersten Kommentaren verwiesen Experten bei GE Vernova unter anderem auf die Auftragseingänge, die laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz eine starke zugrundeliegende Nachfrage unterstrichen. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist.

    Die Freude über all dies währte aber nur kurz, wie die schon in den Auftaktminuten ins Minus gedrehten Vernova-Aktien in New York zeigten. Ein Haar in der Suppe entdeckte Analyst Julien Dumoulin-Smith von Jefferies Research. Er verwies darauf, dass im dritten Quartal die Erwartungen umsatzseitig übertroffen, aber margenseitig verfehlt worden seien./tih/edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 95,68 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 77,12 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -61,50 %/-5,31 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
