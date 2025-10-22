AKTIEN IM FOKUS
Aus Rückenwind von GE Vernova wird bei Siemens Energy Gegenwind
- Siemens Energy Kurs schwankt nach GE Vernova Zahlen.
- GE Vernova zeigt starke Auftragslage, aber...
- Margen enttäuschen trotz Umsatzüberraschung.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwochnachmittag bei den Anlegern von Siemens Energy nur vorübergehend gut angekommen. Lag der Kurs des deutschen Elektrotechnik-Konzerns kurz vor US-Börsenstart noch mit bis zu 3,3 Prozent im Plus, rutschte er nach dem New Yorker Handelsauftakt mit zuletzt 4,6 Prozent tief ins Minus. Im selben Atemzug waren die Titel von GE Vernova in New York nach zunächst freundlichem Auftakt mit 7,5 Prozent in die Verlustzone gesackt.
In ersten Kommentaren verwiesen Experten bei GE Vernova unter anderem auf die Auftragseingänge, die laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz eine starke zugrundeliegende Nachfrage unterstrichen. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist.
Die Freude über all dies währte aber nur kurz, wie die schon in den Auftaktminuten ins Minus gedrehten Vernova-Aktien in New York zeigten. Ein Haar in der Suppe entdeckte Analyst Julien Dumoulin-Smith von Jefferies Research. Er verwies darauf, dass im dritten Quartal die Erwartungen umsatzseitig übertroffen, aber margenseitig verfehlt worden seien./tih/edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 95,68 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 77,12 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -61,50 %/-5,31 % bedeutet.
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Schönes Wochenende