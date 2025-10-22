Miami Fashion Week kehrt vom 20. bis 25. Oktober 2025 mit globalen Ikonen, lateinamerikanischen Visionären und Miami-Talenten zurück

"Die Miami Fashion Week ist ein Ort, an dem Kreativität auf Möglichkeiten trifft", sagt Lourdes Fernandez-Velasco, Executive Director der Miami Fashion Week. "Von aufstrebenden Talenten aus Miami bis hin zu internationalen Ikonen wollen wir zur Zusammenarbeit inspirieren, Innovationen anstoßen und die Mode als Kraft für Kultur und Nachhaltigkeit präsentieren."

MIAMI, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Miami Fashion Week (MIAFW) kehrt vom 20. bis 25. Oktober 2025 mit einer einwöchigen Feier von Stil, Nachhaltigkeit und Kultur zurück. Die diesjährige Ausgabe vereint globale Modegrößen, lateinamerikanische Innovatoren und Miamis strahlendste Talente - und unterstreicht damit Miamis Rolle als buntester Knotenpunkt der internationalen Mode.

Der offizielle Startschuss fiel am Montag, dem 20. Oktober, mit einer Pressekonferenz im Freedom Tower am Miami Dade College, einem Wahrzeichen, das Miamis kulturelles Erbe und kreative Energie symbolisiert. Zu den Rednern und Gästen gehörten Lourdes Fernandez-Velasco (Executive Director, Miami Fashion Week), Kommissar Oliver G. Gilbert III, Madeline Pumariega (Präsidentin, Miami Dade College) und führende Modedesigner.

Programm-Highlights

Di., 21. Oktober - Beatriz de la Cámara (Mr. C Miami , 15:00 Uhr) und Sitka Semsch (Shops at Merrick Park, 18:00 Uhr).





- Beatriz de la Cámara (Mr. C , 15:00 Uhr) und Sitka Semsch (Shops at Merrick Park, 18:00 Uhr). Mi., 22. Oktober - MIAFW Summit mit dem Miami Fashion Institute ( Miami Dade College, 9-18 Uhr) unter dem Motto "The Future of Fashion is Built Here". Mit Nicole Miller , Naeem Khan , Angel Sanchez und anderen wird sie mit der allerersten digitalen Modenschau des Instituts abgeschlossen.





- MIAFW Summit mit dem Miami Fashion Institute ( College, 9-18 Uhr) unter dem Motto "The Future of Fashion is Built Here". Mit , , und anderen wird sie mit der allerersten digitalen Modenschau des Instituts abgeschlossen. Donnerstag, 23. Oktober - Miami Fashion Week Gala und Naeem Khan Fashion Show (Queen Miami Beach, 17:30-10:30 Uhr), eine Veranstaltung mit Eintrittskarten zugunsten des Miami Fashion Institute.





- Miami Fashion Week Gala und Fashion Show (Queen Miami Beach, 17:30-10:30 Uhr), eine Veranstaltung mit Eintrittskarten zugunsten des Miami Fashion Institute. Fr., 24. Oktober - Brenda Noy (17:30 Uhr) und Jenny Polanco (19 Uhr) im Gary Nader Art Centre.





- (17:30 Uhr) und (19 Uhr) im Gary Nader Art Centre. Sa., 25. Oktober - Yenny Bastida (18:30 Uhr) und Jhoan Sebastian Grey (20 Uhr) im Gale Miami Hotel & Residences.

Mit Unterstützung des Bezirks Miami-Dade setzt sich die MIAFW weiterhin für Inklusivität und kulturelle Vielfalt ein und stärkt gleichzeitig Miamis Position als globales Modezentrum. Teilnehmende Designer erhalten Zugang zum Mana Fashion Showroom und kommen durch exklusive Gesprächsrunden und gemeinsame Werbeunterstützung direkt mit Einkäufern, Einzelhändlern und Branchenführern in Kontakt.

Über die Miami Fashion Week

Die MIAFW, die im Modekalender des CFDA neben New York, London, Paris und Mailand anerkannt ist, ist in Kunst, Nachhaltigkeit und Innovation verwurzelt und schlägt eine Brücke zwischen den Kontinenten, indem sie lateinamerikanische Designer, internationale Größen und Talente aus Miami ins Rampenlicht rückt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.miamifashionweek.com und folgen Sie @miamifashionweek.

