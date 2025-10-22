Enterprise Ireland und IDA Ireland
Irische Handels- und Investitionsdelegation besucht Deutschland zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen (FOTO)
München (ots) - Enterprise Ireland (https://www.enterprise-ireland.com/en/) ,
eine staatliche Organisation der irischen Regierung, hat in Zusammenarbeit mit
IDA Ireland, der irischen Organisation zur Förderung ausländischer
Direktinvestitionen, eine Handelsdelegation organisiert, die diese Woche
Deutschland besuchen wird, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland
und Deutschland zu stärken und weitere Chancen für mehr Handel und Investitionen
zu erschließen.
Die Delegation unter Leitung von Niamh Smyth T.D., der irischen Ministerin für
Handelsförderung, Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation, wird sich
auf den süddeutschen Raum - insbesondere Bayern und Baden-Württemberg -
fokussieren. Ziel der Delegation ist es, die strategische Zusammenarbeit von
irischen und deutschen Unternehmen in wichtigen Sektoren wie Bauwesen,
Agrartechnologie, Automobil, sowie Luft- und Raumfahrt zu stärken.
eine staatliche Organisation der irischen Regierung, hat in Zusammenarbeit mit
IDA Ireland, der irischen Organisation zur Förderung ausländischer
Direktinvestitionen, eine Handelsdelegation organisiert, die diese Woche
Deutschland besuchen wird, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland
und Deutschland zu stärken und weitere Chancen für mehr Handel und Investitionen
zu erschließen.
Die Delegation unter Leitung von Niamh Smyth T.D., der irischen Ministerin für
Handelsförderung, Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation, wird sich
auf den süddeutschen Raum - insbesondere Bayern und Baden-Württemberg -
fokussieren. Ziel der Delegation ist es, die strategische Zusammenarbeit von
irischen und deutschen Unternehmen in wichtigen Sektoren wie Bauwesen,
Agrartechnologie, Automobil, sowie Luft- und Raumfahrt zu stärken.
Anzeige
Präsentiert von
Meilensteine irischer Unternehmen in Deutschland
Im Rahmen der Handelsdelegation haben mehrere Kundenunternehmen von Enterprise
Ireland wichtige neue Verträge, Partnerschaften und Expansionen in Deutschland
bekanntgegeben und unterstreichen damit ihre Rolle als Treiber technologischer
Innovation:
- Réaltra (https://realtra.space/) , ein führendes irisches
SpaceTech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es einen richtungsweisenden
Vertrag mit der deutschen ArianeGroup abgeschlossen hat. Das
Live-Videotelemetrie-System von Réaltra wird an Bord der Ariane 6 zum Einsatz
kommen - ein starkes Signal für die wachsende Rolle Irlands im europäischen
SpaceTech-Ökosystem.
- AMACH (https://amach.com/) , ein irischer Anbieter von Cloud-Innovationen für
die Luftfahrtbranche, wird im Rahmen einer Partnerschaft zusammen mit dem
Flugnavigationsspezialisten Jeppesen innovative Cloud- und KI-Lösungen
bereitstellen und so die betriebliche Effizienz in diesem Sektor steigern.
- Combilift (https://combilift.com/) , ein weltweit führender, irischer
Spezialist für Materialtransport wird auf der Fachmesse EuroBLECH seinen
100.000sten Golden Combi-CBE-Gabelstapler präsentieren. Mit maßgeschneiderten
Technologielösungen und mehrsprachigem Kunden-Support unterstützt Combilift
mit seinen elektrischen und multidirektionalen Gabelstaplern die
Automatisierung und Effizienz von Logistikprozessen in Deutschland und steht
damit sowohl für herausragende irische Ingenieurskunst als auch für enge
Beziehungen zwischen Irland und Deutschland.
- Portwest (https://www.portwest.com/market/) , ein irischer Hersteller von
Arbeits- und Schutzkleidung, wird eine strategische Partnerschaft mit der
Im Rahmen der Handelsdelegation haben mehrere Kundenunternehmen von Enterprise
Ireland wichtige neue Verträge, Partnerschaften und Expansionen in Deutschland
bekanntgegeben und unterstreichen damit ihre Rolle als Treiber technologischer
Innovation:
- Réaltra (https://realtra.space/) , ein führendes irisches
SpaceTech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es einen richtungsweisenden
Vertrag mit der deutschen ArianeGroup abgeschlossen hat. Das
Live-Videotelemetrie-System von Réaltra wird an Bord der Ariane 6 zum Einsatz
kommen - ein starkes Signal für die wachsende Rolle Irlands im europäischen
SpaceTech-Ökosystem.
- AMACH (https://amach.com/) , ein irischer Anbieter von Cloud-Innovationen für
die Luftfahrtbranche, wird im Rahmen einer Partnerschaft zusammen mit dem
Flugnavigationsspezialisten Jeppesen innovative Cloud- und KI-Lösungen
bereitstellen und so die betriebliche Effizienz in diesem Sektor steigern.
- Combilift (https://combilift.com/) , ein weltweit führender, irischer
Spezialist für Materialtransport wird auf der Fachmesse EuroBLECH seinen
100.000sten Golden Combi-CBE-Gabelstapler präsentieren. Mit maßgeschneiderten
Technologielösungen und mehrsprachigem Kunden-Support unterstützt Combilift
mit seinen elektrischen und multidirektionalen Gabelstaplern die
Automatisierung und Effizienz von Logistikprozessen in Deutschland und steht
damit sowohl für herausragende irische Ingenieurskunst als auch für enge
Beziehungen zwischen Irland und Deutschland.
- Portwest (https://www.portwest.com/market/) , ein irischer Hersteller von
Arbeits- und Schutzkleidung, wird eine strategische Partnerschaft mit der
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
keks911 schrieb 20.10.25, 15:17
mitdiskutieren »
....Bayer AG steht an einem entscheidenden Punkt und erwartet die Stellungnahme des U.S. Solicitor General im Glyphosat-Rechtsstreit Durnell. Diese wird darüber entscheiden, ob der Supreme Court den Fall zur Verhandlung annimmt. Morgan Stanley stuft dieses Ereignis als von "sehr hoher" Bedeutung ein, da eine Annahme durch das Gericht einen Fortschritt bei der Lösung der rechtlichen Probleme bedeuten würde, die die Bewertung von Bayer belastet haben. Eine Entscheidung des Supreme Court wird innerhalb weniger Wochen nach Einreichung der Stellungnahme erwartet....
https://de.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanley-funf-europaische-pharmaaktien-vor-entscheidenden-weichenstellungen-93CH-3191519
Rubix schrieb 19.10.25, 16:11
https://m.bild.de/geld/wirtschaft/bayer-ceo-bill-anderson-im-bild-interview-hat-bayer-das-schlimmste-ueberstanden-oder-noch-vor-sich-68f39ef7b6a97a0e756aab8b?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmitdiskutieren »
vonHS schrieb 18.10.25, 09:40
250.000 EURO könnte eine Spritze kosten, die Bayers US-Tochter Blue Rock für Parkinson-Patienten entwickelt. Klingt sehr teuer, ist aber eine Hoffnung für die Betroffenen.mitdiskutieren »
Während Blue Rock auf Zelltherapie setzt, versucht es eine weitere Bayer-Tochter – AskBio, ebenfalls aus den USA – auf Basis von Gentherapie.
Bayer-Chef Bill Andersons wünscht sich in dem Artikel der WIRTSCHAFTSWOCHE (kostenpflichtig) über Laborbesuche einen historischen Durchbruch: „In den vergangenen fünfzig Jahren gab es keinen Fortschritt bei der Behandlung von Parkinson.“
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/bayer-die-hoffnung-gegen-krankheiten-kommt-aus-dem-genlabor/100161221.html
Während Blue Rock auf Zelltherapie setzt, versucht es eine weitere Bayer-Tochter – AskBio, ebenfalls aus den USA – auf Basis von Gentherapie.
Bayer-Chef Bill Andersons wünscht sich in dem Artikel der WIRTSCHAFTSWOCHE (kostenpflichtig) über Laborbesuche einen historischen Durchbruch: „In den vergangenen fünfzig Jahren gab es keinen Fortschritt bei der Behandlung von Parkinson.“
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/bayer-die-hoffnung-gegen-krankheiten-kommt-aus-dem-genlabor/100161221.html
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte