    Irische Handels- und Investitionsdelegation besucht Deutschland zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen (FOTO)

    München (ots) - Enterprise Ireland (https://www.enterprise-ireland.com/en/) ,
    eine staatliche Organisation der irischen Regierung, hat in Zusammenarbeit mit
    IDA Ireland, der irischen Organisation zur Förderung ausländischer
    Direktinvestitionen, eine Handelsdelegation organisiert, die diese Woche
    Deutschland besuchen wird, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland
    und Deutschland zu stärken und weitere Chancen für mehr Handel und Investitionen
    zu erschließen.

    Die Delegation unter Leitung von Niamh Smyth T.D., der irischen Ministerin für
    Handelsförderung, Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation, wird sich
    auf den süddeutschen Raum - insbesondere Bayern und Baden-Württemberg -
    fokussieren. Ziel der Delegation ist es, die strategische Zusammenarbeit von
    irischen und deutschen Unternehmen in wichtigen Sektoren wie Bauwesen,
    Agrartechnologie, Automobil, sowie Luft- und Raumfahrt zu stärken.

    Meilensteine irischer Unternehmen in Deutschland

    Im Rahmen der Handelsdelegation haben mehrere Kundenunternehmen von Enterprise
    Ireland wichtige neue Verträge, Partnerschaften und Expansionen in Deutschland
    bekanntgegeben und unterstreichen damit ihre Rolle als Treiber technologischer
    Innovation:

    - Réaltra (https://realtra.space/) , ein führendes irisches
    SpaceTech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es einen richtungsweisenden
    Vertrag mit der deutschen ArianeGroup abgeschlossen hat. Das
    Live-Videotelemetrie-System von Réaltra wird an Bord der Ariane 6 zum Einsatz
    kommen - ein starkes Signal für die wachsende Rolle Irlands im europäischen
    SpaceTech-Ökosystem.
    - AMACH (https://amach.com/) , ein irischer Anbieter von Cloud-Innovationen für
    die Luftfahrtbranche, wird im Rahmen einer Partnerschaft zusammen mit dem
    Flugnavigationsspezialisten Jeppesen innovative Cloud- und KI-Lösungen
    bereitstellen und so die betriebliche Effizienz in diesem Sektor steigern.
    - Combilift (https://combilift.com/) , ein weltweit führender, irischer
    Spezialist für Materialtransport wird auf der Fachmesse EuroBLECH seinen
    100.000sten Golden Combi-CBE-Gabelstapler präsentieren. Mit maßgeschneiderten
    Technologielösungen und mehrsprachigem Kunden-Support unterstützt Combilift
    mit seinen elektrischen und multidirektionalen Gabelstaplern die
    Automatisierung und Effizienz von Logistikprozessen in Deutschland und steht
    damit sowohl für herausragende irische Ingenieurskunst als auch für enge
    Beziehungen zwischen Irland und Deutschland.
    - Portwest (https://www.portwest.com/market/) , ein irischer Hersteller von
    Arbeits- und Schutzkleidung, wird eine strategische Partnerschaft mit der
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
