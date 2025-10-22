Irische Handels- und Investitionsdelegation besucht Deutschland zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen (FOTO)

München (ots) - Enterprise Ireland (https://www.enterprise-ireland.com/en/) ,

eine staatliche Organisation der irischen Regierung, hat in Zusammenarbeit mit

IDA Ireland, der irischen Organisation zur Förderung ausländischer

Direktinvestitionen, eine Handelsdelegation organisiert, die diese Woche

Deutschland besuchen wird, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland

und Deutschland zu stärken und weitere Chancen für mehr Handel und Investitionen

zu erschließen.



Die Delegation unter Leitung von Niamh Smyth T.D., der irischen Ministerin für

Handelsförderung, Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation, wird sich

auf den süddeutschen Raum - insbesondere Bayern und Baden-Württemberg -

fokussieren. Ziel der Delegation ist es, die strategische Zusammenarbeit von

irischen und deutschen Unternehmen in wichtigen Sektoren wie Bauwesen,

Agrartechnologie, Automobil, sowie Luft- und Raumfahrt zu stärken.





