Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.029,48USD pro Feinunze und notiert damit -2,22 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,09USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,30 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,41USD und verzeichnet ein Plus von +1,29 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,36USD und verzeichnet ein Plus von +1,35 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.407,50 USD -0,28 % Platin 1.545,00 USD +0,68 % Kupfer London Rolling 10.648,88 USD +0,67 % Aluminium 2.804,71 PKT +1,36 % Erdgas 3,467 USD -0,62 %

Rohstoff des Tages: Gold

Mit einem Tages-Minus von -2,22 % gehört Gold heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.10.25, 17:29 Uhr.