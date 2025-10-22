American Tungsten gibt den Abschluss der ersten Tranche seiner LIFE-Platzierung in Höhe von 16,8 Mio. $ bekannt

Vancouver, BC, 22. Oktober 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: TUNGF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 14. Oktober 2025, 15. Oktober 2025 und 20. Oktober 2025 die erste Tranche (die „erste Tranche“) seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „LIFE-Platzierung“) abschließen und über den Verkauf von 6.500.198 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“ und zusammen die „Stammaktien“) zum Preis von 2,58 CAD pro Aktie nach der im Folgenden näher definierten „Listed Issuer Financing Exemption“ einen Bruttoerlös in Höhe von 16.770.510 CAD generieren konnte (die „LIFE-Platzierung“).

Die Ausgabe der Stammaktien erfolgte im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten Fassung („Listed Issuer Financing Exemption“). Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegebenen Stammaktien sind nicht an eine gesetzliche Haltedauer laut kanadischem Wertpapierrecht gebunden.

Der Erlös aus der ersten Tranche wird vom Unternehmen für allgemeine und administrative Aufwendungen sowie als Working Capital verwendet, wie im abgeänderten und neu gefassten Formular 45-106F19 – Listed Issuer Financing Document des Unternehmens vom 20. Oktober 2025 näher beschrieben. Letzteres kann unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens (www.americantungstencorp.com) eingesehen werden.

In Verbindung mit der ersten Tranche hat das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in bar in Höhe von insgesamt 741.343 CAD für einen Bruttoerlös in Höhe von 16.770.510 CAD entrichtet. Vermittler-Warrants wurden keine ausgegeben.

Ali Haji, CEO von American Tungsten, erklärt: „Wir sind sehr zufrieden, den Abschluss dieser ersten Tranche bekannt geben zu können. Daran ist ersichtlich, dass wir trotz der herausfordernden Dynamik und Volatilität des Marktes auf die Unterstützung institutioneller Investoren zählen können. Angesichts der mit der Preisänderung verbundenen Logistik wird das Unternehmen verpflichtet sein, eine nachfolgende Tranche abzuschließen. Das Unternehmen bleibt seiner auf Wertschöpfung ausgerichteten Strategie treu, denn damit ist sichergestellt, dass die treuhänderische Verantwortung über alle Vertikalmärkte hinweg gewahrt bleibt. Die Sicherung dieses Kapitals zeugt von einem starken Vertrauen der Anleger in unsere Strategie des weiteren Ausbaus der Mine Ima mit ihren hochgradigen Erzvorkommen. Die Mittel werden unmittelbar für die zügige Umsetzung der Erschließungsaktivitäten, zusätzliche Bohrungen, die rasche Durchführung von Fachstudien sowie zur Stärkung des Working Capital verwendet. Wir schätzen die Unterstützung seitens unserer neuen Aktionäre und unserer Stammaktionäre sehr und freuen uns darauf, die Platzierung mit einer weiteren Tranche schon bald abschließen zu können.“