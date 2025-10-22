Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,09 Prozent auf 130,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,57 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Datenseitig dürften erst die am Freitag anstehenden Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten den Markt bewegen. Ansonsten wird in den USA der sogenannte Shutdown fortgesetzt und es werden so gut wie keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht.