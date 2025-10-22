SkylineDx veröffentlicht bahnbrechende MERLIN_001-Studie in JAMA Surgery, die die Vorhersagekraft des Merlin CP-GEP-Tests bei Melanomen bestätigt

Die ersten und einzigen prospektiven, verblindeten Daten bestätigen, dass der Merlin CP-GEP-Test (Clinico-Pathological Gen Expression Profiling) Melanompatienten zuverlässig anhand des Risikos einer Sentinel-Lymphknoten-Metastasierung stratifiziert und einen mehr als dreifachen Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigrisikogruppen zeigt.

Die bislang größte prospektive Genexpressionsprofilstudie beim Melanon liefert Ärzten eine robuste, datengestützte Entscheidungsgrundlage für die klinische Anwendung des Merlin CP-GEP-Tests bei der Indikationsstellung zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie (SLNB)

ROTTERDAM, Niederlande und SAN DIEGO, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SkylineDx gab heute die Veröffentlichung der Ergebnisse der bahnbrechenden MERLIN_001-Studie in der Oktoberausgabe 2025 von JAMA Surgery bekannt, der weltweit meistzitierten Fachzeitschrift für Chirurgie. Die Studie ist die bislang größte prospektive Untersuchung eines Genexpresssionstests bei Melanompatienten und belegt, dass der Merlin CP-GEP-Test T1-T3-Melanome präzise nach dem Risiko einer Sentinel-Lymphknoten-Metastasierung differenziert: Patienten mit einem Hochrisiko-Ergebnis wiesen eine dreimal höhere Rate an SNL-Metastasen auf als Patienten mit einem Niedrigrisiko-Ergebnis (23,8 % gegenüber 7,1 %).

An der MERLIN_001-Studie nahmen 1.761 Patienten aus führenden akademischen Krebszentren in den USA teil, darunter die Mayo Clinic, University of Louisville, University of Michigan, Huntsman Cancer Institute, University of Kentucky, Emory University, Duke University, Memorial Sloan Kettering Cancer Center und Moffitt Cancer Center.

„Diese Studie stellt einen entscheidenden Fortschritt in der personalisierten Melanombehandlung dar", sagte Vernon Sondak, MD, Studienleiter von MERLIN_001 und Vorsitzender der Abteilung für Hautonkologie am Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida. „Der Merlin CP-GEP-Test zeigt eine Genauigkeit und Präzision in der Einschätzung des Metastasierungsrisikos, die von keinem anderen Test oder Nomogramm erreicht wird. Selbst unter Berücksichtigung etablierter klinischer Faktoren wie Mitoserate und histologischer Subtyp übertrifft der Test die derzeit verfügbaren Risikomodelle. Damit ermöglicht er Patienten und Ärtzen, bessere Entscheidungen über den Einsatz einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie bei klinisch lokalisiertem Melanom zu treffen- und bietet echten Mehrwert für die gemeinsame Entscheidungsfindung."