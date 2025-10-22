Cyberangriff auf Jaguar ist teuerster in britischer Geschichte

LONDON (dpa-AFX) - Der Cyberangriff auf den britischen Autobauer Jaguar Land Rover war nach Einschätzung von Experten der wirtschaftlich schädlichste in der Geschichte des Landes.

Die Einbußen durch den wochenlangen erzwungenen Produktionsstopp belaufen sich demnach auf geschätzte 1,9 Milliarden Pfund (knapp 2,2 Milliarden Euro). Die Schätzung schließe den Schaden für Zulieferer und Händler mit ein, hieß es in einer Mitteilung des Cyber Monitoring Centre, einer unabhängigen Expertengruppe. Demnach waren mehr als 5.000 Organisationen von dem Cyberangriff betroffen.