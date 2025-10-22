Dax lässt nach - Angst vor enttäuschenden Quartalszahlen

Solang nicht einmal die Teslas im Vegasloop autonom fahren, muss hier keiner über irgendwas jenseits Level 2 fabulieren.





Und in der gleichen Zeit absolvieren Waymos autonom hundertausende Fahrten pro Monat und das Unternehmen expandiert weiter.





Und wenn Tesla immer die Schuld auf die regulatorischen Hürden in Europa schiebt: Waymo geht jetzt das autonome Fahren in London an. London!





https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/waymo-startet-in-london-nun-beginnt-in-europa-das-endspiel-beim-autonomen-fahren/100164409.html