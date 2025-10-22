    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    DZ BANK stuft Teamviewer auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Teamviewer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 21,00 auf 8,50 Euro gekappt. Bei dem auf Fernwartung spezialisierten Softwareanbieter wögen eine enttäuschende Entwicklung des übernommenen Unternehmens 1E und deutlich gedämpfte Wachstumserwartungen schwer, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Sport-Sponsoring-Abenteuer aus 2021 drohe 1E zum nächsten strategischen Fehltritt zu werden. Er passte seine Schätzungen an die neue Situation an./rob/tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,17 % und einem Kurs von 6,685EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 17:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Armin Kremser
    Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


