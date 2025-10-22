Avery Dennison Aktie hebt ab - 22.10.2025

Mit einer Performance von +8,54 % konnte die Avery Dennison Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Avery Dennison ist ein führender Anbieter von Etiketten- und Verpackungsmaterialien mit innovativen RFID-Lösungen und einer starken globalen Präsenz. Hauptkonkurrenten sind 3M, CCL Industries und UPM Raflatac. Das Unternehmen hebt sich durch nachhaltige Verpackungslösungen und technologische Innovationen ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Avery Dennison in den letzten drei Monaten Verluste von -6,51 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Avery Dennison Aktie damit um +3,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Avery Dennison auf -20,50 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

Avery Dennison Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,61 % 1 Monat +2,50 % 3 Monate -6,51 % 1 Jahr -27,89 %

Informationen zur Avery Dennison Aktie

Es gibt 78 Mio. Avery Dennison Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,93 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der MDAX leicht zulegt, verzeichnen DAX, TecDAX und internationale Indizes überwiegend Verluste. Anleger agieren vorsichtig.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Walmart (NYSE: WMT) and Avery Dennison (NYSE: AVY) today announced a new innovation to advance the use of radio-frequency identification (RFID) technology in fresh categories previously not possible. Addressing food waste and ensuring freshness are …

Avery Dennison Aktie jetzt kaufen?

Ob die Avery Dennison Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Avery Dennison Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.