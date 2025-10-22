    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAvery Dennison AktievorwärtsNachrichten zu Avery Dennison

    Avery Dennison Aktie hebt ab - 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Avery Dennison Aktie bisher um +8,54 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Avery Dennison Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Avery Dennison ist ein führender Anbieter von Etiketten- und Verpackungsmaterialien mit innovativen RFID-Lösungen und einer starken globalen Präsenz. Hauptkonkurrenten sind 3M, CCL Industries und UPM Raflatac. Das Unternehmen hebt sich durch nachhaltige Verpackungslösungen und technologische Innovationen ab.

    Avery Dennison Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Mit einer Performance von +8,54 % konnte die Avery Dennison Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Avery Dennison in den letzten drei Monaten Verluste von -6,51 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Avery Dennison Aktie damit um +3,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Avery Dennison auf -20,50 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

    Avery Dennison Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,61 %
    1 Monat +2,50 %
    3 Monate -6,51 %
    1 Jahr -27,89 %

    Informationen zur Avery Dennison Aktie

    Es gibt 78 Mio. Avery Dennison Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,93 Mrd.EUR wert.

    Avery Dennison Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Avery Dennison Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Avery Dennison Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Avery Dennison

    +8,51 %
    +10,07 %
    +10,07 %
    +2,00 %
    -22,34 %
    -13,03 %
    +27,50 %
    +171,42 %
    +284,71 %
    ISIN:US0536111091WKN:850354



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



