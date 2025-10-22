E5 PLUS, das erste ausländische Modell der neuen Energiestrategie, läuft vom Band

CHONGQING, China, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. Oktober 2025 lief im Chongqing SERES Shuangfu-Werk offiziell das erste neue strategische Energiemodell von DFSK in Übersee, der E5 PLUS, vom Band. Dieser bahnbrechende Moment wurde in der ganzen Welt über einen Online-Livestream mitverfolgt. Als Flaggschiffprodukt, das den Übergang der Marke zu neuen Energie- und Smart-Technologien markiert, bedeutet die Einführung des E5 PLUS nicht nur einen neuen Startpunkt in der 20-jährigen Reise der DFSK nach Übersee, sondern auch eine Antwort auf die Nachfrage der weltweiten Nutzer nach umweltfreundlicher Mobilität. Dieses Modell wird demnächst in Ägypten und Ecuador auf den Markt kommen, wo Einzelheiten zu den intelligenten Funktionen, den erschwinglichen Preisen und den verschiedenen Vorteilen für die Nutzer bekannt gegeben werden.

Als Marke der SERES-Gruppe engagiert sich DFSK seit 20 Jahren intensiv auf den Überseemärkten und hat seine Reichweite auf über 70 Länder und Regionen ausgedehnt, wobei die Exporte insgesamt 500.000 Fahrzeuge übersteigen. Auf mehreren Märkten, darunter Südamerika und Südostasien, steht sie beim Exportanteil an erster Stelle unter den chinesischen Marken. DFSK trat 2005 erstmals mit Nutzfahrzeugen in den Überseemarkt ein und entwickelte sich zu einem zuverlässigen Werkzeug für kleine und mittelständische Unternehmer weltweit. Im Jahr 2016 expandierte das Unternehmen in das Pkw-Segment und führte Modelle ein, die den Bedürfnissen südamerikanischer Familien nach einem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechen. Im Jahr 2018 wagte das Unternehmen den Einstieg in den neuen Energiemarkt und entwickelte seine Produkte auf der Grundlage der Nutzeranforderungen kontinuierlich weiter. Heute, im Zuge der beschleunigten Umstellung auf neue Energien und intelligente Technologien, entwickelt sich DFSK von einem "traditionellen Exporteur von Kraftstofffahrzeugen" zu einer "grünen, intelligenten Automobilmarke". DFSK hat sich zum Ziel gesetzt, den grünen Wandel durch technologischen Fortschritt und eine nachhaltige Zukunft anzuführen und den Verbrauchern weltweit umweltfreundliche Mobilitätslösungen für den Alltag zu bieten.