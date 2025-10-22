DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen'



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal von 425 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Katharina Schmenger wertete das dritte Quartal des Kosmetikkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als enttäuschend. Positiv erwähnte sie aber den vorgesehenen Ausbau der Luxussparte, der sich ihrer Einschätzung nach auszahlen sollte. Sie geht davon aus, dass L'Oreal durch Innovationsstärke und Zukäufe weiterhin vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes profitieren wird und hält die Aktie im historischen Vergleich für attraktiv bewertet./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:07 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.