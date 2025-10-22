    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal von 425 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Katharina Schmenger wertete das dritte Quartal des Kosmetikkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als enttäuschend. Positiv erwähnte sie aber den vorgesehenen Ausbau der Luxussparte, der sich ihrer Einschätzung nach auszahlen sollte. Sie geht davon aus, dass L'Oreal durch Innovationsstärke und Zukäufe weiterhin vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes profitieren wird und hält die Aktie im historischen Vergleich für attraktiv bewertet./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:00 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:07 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Katharina Schmenger
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal von 425 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Katharina Schmenger wertete das dritte Quartal des Kosmetikkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als enttäuschend. …