    Aktien Europa Schluss

    Überwiegend Verluste - L'Oreal und Hermes unter Druck

    • Europas Aktienmärkte schwächeln am Mittwoch deutlich.
    • Enttäuschende Unternehmenszahlen belasten die Märkte.
    • EuroStoxx 50 schloss mit minus 0,84 Prozent ab.
    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich geschwächelt. Enttäuschende Zahlen einiger großer Unternehmen belasteten ebenso wie Verluste einiger außereuropäischer Börsen. "Die Handelsvorgaben aus den USA und Asien waren von Gewinnmitnahmen und ausgeprägten Konsolidierungserscheinungen geprägt", bemerkte Marktstratege Andreas Lipkow.

    Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 5.639,21 Punkten. Uneinheitlich war die Tendenz außerhalb des Euroraums. Der britische FTSE 100 legte um 0,93 Prozent auf 9.515,00 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,07 Prozent auf 12.614,43 Punkte sank./edh/he





    dpa-AFX
