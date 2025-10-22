RBC stuft LOREAL auf 'Outperform'



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 420

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 420 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts darauf hin, dass die Wachstumserholung des Kosmetikkonzerns nicht die Erwartungen erfülle. Dies stimme sie vorsichtige für den Schönheitsprodukte-Markt in diesem Jahr. Damit dämpfte sie auch ihre Wachstumserwartungen an L'Oreal./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.