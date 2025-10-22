    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft LOREAL auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 420 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts darauf hin, dass die Wachstumserholung des Kosmetikkonzerns nicht die Erwartungen erfülle. Dies stimme sie vorsichtige für den Schönheitsprodukte-Markt in diesem Jahr. Damit dämpfte sie auch ihre Wachstumserwartungen an L'Oreal./rob/tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Wassachon Udomsilpa
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 410
    Kursziel alt: 420
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft LOREAL auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 420 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts darauf hin, dass die …