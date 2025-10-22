    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Moody's im Fokus: Warren Buffett liebt dieses Compounding-Powerhouse

    In diesem Kurzportrait geht es um Moody's, ein weltweit führendes Unternehmen für Kreditratings, Risikoanalysen und Finanzinformationen. Moody's versorgt weltweit Investoren, Unternehmen, Regierungen und Finanzinstitutionen mit verlässlichen Analysen und Daten, die damit fundierte Entscheidungen über Kreditrisiken, Investitionen und strategische Maßnahmen treffen können.

    Während die Börsen immer kritischer auf die Risiken schauen, legte das Unternehmen wieder saustarke Quartalszahlen vor...

    Michael C. Kissig
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
