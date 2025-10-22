YOC AG: Q3/2025 Zahlen & Prognose-Update – Jetzt informieren!
YOC AG zeigt im dritten Quartal 2025 gemischte finanzielle Ergebnisse. Das EBITDA liegt bei 0,6 Mio. EUR, während der Umsatz auf 9,5 Mio. EUR gestiegen ist. Die Jahresprognose wurde angepasst, mit einem erwarteten EBITDA von 4,0 bis 5,0 Mio. EUR. Der vollständige Bericht wird am 17. November 2025 veröffentlicht.
- YOC AG hat im dritten Quartal 2025 ein EBITDA von ca. 0,6 Mio. EUR erzielt, was unter dem Vorjahreswert von 0,8 Mio. EUR liegt.
- Der Umsatz für das dritte Quartal 2025 beträgt ca. 9,5 Mio. EUR und liegt damit über dem Vorjahreszeitraum (8,1 Mio. EUR).
- Der Rückgang der Rohertragsmarge beeinflusst das Ergebnis, wird jedoch im vierten Quartal nicht mehr erwartet.
- Die Jahresprognose für 2025 wurde angepasst: Erwartetes EBITDA nun bei 4,0 Mio. EUR bis 5,0 Mio. EUR (vorher 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR).
- Die Umsatzerwartung bleibt unverändert bei 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR, während das Konzernperiodenergebnis nun bei 1,0 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR erwartet wird (vorher 3,5 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR).
- Der Bericht zum dritten Quartal wird am 17. November 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei YOC ist am 17.11.2025.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,72 % im Minus.
