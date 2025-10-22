61 0 Kommentare YOC AG: Q3/2025 Zahlen & Prognose-Update – Jetzt informieren!

YOC AG zeigt im dritten Quartal 2025 gemischte finanzielle Ergebnisse. Das EBITDA liegt bei 0,6 Mio. EUR, während der Umsatz auf 9,5 Mio. EUR gestiegen ist. Die Jahresprognose wurde angepasst, mit einem erwarteten EBITDA von 4,0 bis 5,0 Mio. EUR. Der vollständige Bericht wird am 17. November 2025 veröffentlicht.

