    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überwiegend Verluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte schwächeln, EuroStoxx -0,84%.
    • Enttäuschende Unternehmenszahlen belasten Konsumsektor.
    • Barclays-Aktien steigen nach Rückkauf, Unicredit -2,3%.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Überwiegend Verluste
    Foto: Arne Dedert - dpa

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich geschwächelt. Enttäuschende Zahlen einiger großer Unternehmen belasteten ebenso wie Verluste einiger außereuropäischer Börsen. "Die Handelsvorgaben aus den USA und Asien waren von Gewinnmitnahmen und ausgeprägten Konsolidierungserscheinungen geprägt", bemerkte Marktstratege Andreas Lipkow.

    Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 5.639,21 Punkten. Uneinheitlich war die Tendenz außerhalb des Euroraums. Der britische FTSE 100 legte um 0,93 Prozent auf 9.515,00 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,07 Prozent auf 12.614,43 Punkte sank.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CAC 40 ER - Paris Stock Exchange Price Index!
    Short
    8.720,85€
    Basispreis
    5,53
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.643,28€
    Basispreis
    5,38
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktien von Konsumgüterherstellern wurden von den deutlichen Verlusten bei Hermes und L'Oreal belastet. Der Kosmetikriese hatte im dritten Quartal unerwartet schwach abgeschnitten. Zwar setzte das wichtige Geschäft in Festlandchina seine Erholung von der langen Schwächephase fort, konzernweit blieb die Umsatzentwicklung des Herstellers aber hinter den Erwartungen zurück. L'Oreal gaben als schwächster Wert im EuroStoxx 50 um 6,7 Prozent nach.

    Hermes hatte im dritten Quartal zwar stark zugelegt, negative Wechselkurseffekte bremsten das Wachstum aber aus. Im Geschäft mit Lederwaren hatten die Franzosen zudem die Erwartungen leicht verfehlt. Der Bereich ist der wichtigste Gewinnbringer für den Konzern. Hermes verloren 2,3 Prozent.

    Im Chemiesektor schwächelten Akzo Nobel . Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe den Erwartungen entsprochen, der nach unten hin konkretisierte Ergebnisausblick impliziere für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung, sagte Analyst Chris Counihan von Jefferies. Zudem habe Akzo Nobel höhere Rückstellungen für einen Rechtsstreit angekündigt. Die Aktie fiel um 0,9 Prozent.

    Besser war die Entwicklung im Bankensektor. Die britische Barclays hatte nacns Institut für eine halbe Milliarde britische Pfund eigene Aktien zurückkaufen. Die Anteilscheine kletterte um 4,9 Prozent nach oben.

    Die italienische Großbank Unicredit hatte im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert. In dem schwächelnden Marktumfeld verloren die Papiere dennoch 2,3 Prozent./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

    Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 4,42 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 17:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um -0,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 96,11 Mrd..

    UniCredit zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4764. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von +3,73 %/+29,66 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Überwiegend Verluste Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich geschwächelt. Enttäuschende Zahlen einiger großer Unternehmen belasteten ebenso wie Verluste einiger außereuropäischer Börsen. "Die Handelsvorgaben aus den USA und Asien waren von …