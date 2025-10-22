Gewinner, die KI-Innovationen, geschäftliche Auswirkungen und gesellschaftlichen Nutzen vorantreiben, bekannt gegeben

BURLINGTON, Massachusetts, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute die Gewinner seiner Data Integrity Awards 2025 bekannt gegeben, mit denen Unternehmen ausgezeichnet werden, die vertrauenswürdige Daten genutzt haben, um transformative Ergebnisse zu erzielen. Die Awards, die zum zweiten Mal verliehen werden, würdigen Unternehmen, die durch hochintegrierte Daten Innovationen vorantreiben, die betriebliche Effizienz verbessern und einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Zu den Gewinnern zählen Unternehmen, die vertrauenswürdige Daten für KI-gestützte Klimarisikobewertungen nutzen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorantreiben und benachteiligten Gemeinschaften Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen verschaffen.

„Vertrauenswürdige Daten sind die Grundlage für jeden Durchbruch in der KI, jede geschäftliche Innovation und jede soziale Initiative, die das Leben verändert", sagt Kevin Ruane, Chief Marketing Officer und EVP, Engage bei Precisely. „Die Unternehmen, die mit den diesjährigen Data Integrity Awards ausgezeichnet wurden, demonstrieren die Kraft der Datenintegrität in der Praxis – sie erzielen messbare Ergebnisse und zeigen gleichzeitig, was möglich ist, wenn Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind."

Zu den Gewinnern der Data Integrity Awards 2025 gehören:

AI Impact

Helvetia Group

Business Impact

DoorDash

ExxonMobil

Travelers

MRH Trowe

a.s.r. Nederland N.V.

Societal Impact

Navajo Addressing Authority Department

Transport for New South Wales (NSW)

Kunden-Highlights: Reale Ergebnisse dank Datenintegrität

Helvetia Group - Die führende Schweizer Versicherungsgruppe Helvetia Group hat eine Initiative gestartet, um das Underwriting und die Preisgestaltung mit KI und Geodatenanalyse neu zu gestalten. Angesichts wachsender Klimarisiken und veralteter manueller Prozesse nutzte die Helvetia Group die Lösungen von Precisely für Geo-Adressierung, räumliche Analysen und Datenanreicherung, um eine KI-gestützte Risikobewertungsplattform aufzubauen, die Gefahrenkarten, Wetterdaten und Gebäudedaten integriert. Das System ermöglicht Risikoberechnungen auf Adressebene und unterstützt so eine fairere Preisgestaltung, höhere Effizienz und ein nachhaltiges Risikomanagement für Millionen von Datensätzen pro Woche.