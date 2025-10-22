ATX geht kaum verändert aus dem Handel

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch kaum verändert aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab unwesentliche 0,01 Prozent auf 4.625,93 Punkte ab. Der heimische Leitindex hatte zuvor zwei Plustage in Folge verbucht. An den europäischen Leitbörsen waren überwiegend Kursverluste zu beobachten, auch an der Wall Street ging es im Verlauf mit den Aktienkursen abwärts.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit ihrer Zahlenvorlage die BAWAG in den Fokus. Die Aktie der Bank reagierte mit einem Kursplus in Höhe von zwei Prozent. Das Finanzhaus hat in den ersten neun Monaten 2025 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Der Nettozinsertrag wuchs gegenüber der Vorjahresperiode um fast die Hälfte auf rund 1,36 Milliarden Euro, der Provisionsüberschuss stieg um 20 Prozent auf 273 Millionen Euro. Unterm Strich stand ein Gewinn von 630 Millionen Euro, das ist um rund ein Fünftel mehr als im Vergleichszeitraum. Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel als solide, während der Nettogewinn knapp über den Erwartungen ausgefallen war.