    Lennox International - Aktie verliert deutlich -7,30 % - 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Lennox International Aktie bisher Verluste von -7,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lennox International Aktie.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Lennox International ist ein führender Anbieter von HLK-Systemen, bekannt für Innovation und Energieeffizienz, mit starker Präsenz in Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Carrier, Trane und Johnson Controls. Lennox differenziert sich durch fortschrittliche Technologie und nachhaltige Lösungen.

    Lennox International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Mit einer Performance von -7,30 % musste die Lennox International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Lennox International, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,92 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lennox International Aktie damit um +3,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lennox International einen Rückgang von -20,17 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,63 % geändert.

    Lennox International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,42 %
    1 Monat +3,05 %
    3 Monate -7,92 %
    1 Jahr -15,08 %

    Informationen zur Lennox International Aktie

    Es gibt 35 Mio. Lennox International Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,12 Mrd.EUR wert.

    Lennox International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lennox International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lennox International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lennox International

    -9,12 %
    +2,73 %
    +4,71 %
    -10,20 %
    -14,85 %
    +104,14 %
    +92,52 %
    +1.089,50 %
    ISIN:US5261071071WKN:924838



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene Werte
