    Der Markt läuft sich warm

    Goldman Sachs sieht Comeback: China-Aktien vor neuem Bullenmarkt

    Nach Jahren der Schwäche wittert Goldman Sachs wieder Aufwind für chinesische Aktien. Ein langsamer Bull-Run zeichne sich ab. In den nächsten 2 Jahren könnte der Markt um 30 Prozent zulegen.

    Foto: DALL·E

    Der MSCI China hat sich seit den Tiefs Ende 2022 bereits um 80 Prozent erholt – doch die Investmentbank sieht darin erst den Anfang eines nachhaltigen Aufwärtstrends. Bis Ende 2027 könnten die wichtigsten China-Indizes laut Goldman rund 30 Prozent zulegen.

    Die Analysten begründen ihre optimistische Prognose mit einem Bündel aus politischer Unterstützung, wachsender Unternehmensdynamik und attraktiven Bewertungen. Peking habe mit marktorientierten Maßnahmen, neuen Fünfjahresplänen und gezielten Konjunkturimpulsen die Grundlage für eine stabilere Wachstumsphase gelegt. Zudem habe die Finanzaufsicht mit den sogenannten "Neun Maßnahmen" die Renditeorientierung der Unternehmen gestärkt und regulatorische Bremsen gelockert – besonders für private Firmen, die 60 Prozent der Börsenkapitalisierung stellen.

    Auch auf der Ertragsseite zeichnet sich ein neues Kapitel ab: Künstliche Intelligenz, Produktivitätssteigerungen und die zunehmende internationale Expansion chinesischer Unternehmen ("Going Global") dürften die Gewinnentwicklung beschleunigen. Goldman Sachs erwartet einen durchschnittlichen Gewinnzuwachs von rund 12 Prozent pro Jahr, begleitet von einer möglichen Neubewertung der Aktien um weitere 5 bis 10 Prozent.

    Hinzu komme, dass China-Aktien im Vergleich zu globalen Märkten weiterhin deutlich günstiger bewertet seien – trotz der kräftigen Kursgewinne seit 2022. Niedrige Anleiherenditen und eine mögliche Lockerung der US-Geldpolitik könnten die Attraktivität von Aktien zusätzlich erhöhen. Auch die Kapitalströme sprächen für einen Trendwechsel: Goldman sieht den Beginn einer massiven Umschichtung chinesischer Vermögen von Immobilien und Anleihen in Aktien, die ein Volumen von bis zu sechs Billionen Yuan erreichen könnte.

    Kurzfristige Rückschläge seien zwar möglich, etwa durch konjunkturelle Dellen oder geopolitische Spannungen. Doch mittelfristig spricht laut Goldman Sachs vieles für ein Umschwenken der Anlegermentalität – weg von "Sell the Rallye", hin zu "Buy the Dip". Die Bank rät, besonders auf wachstumsstarke Sektoren wie Künstliche Intelligenz, international expandierende Konzerne und dividendenstarke Value-Titel zu setzen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Der iShares MSCI China UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 5,47EUR auf Stuttgart (22. Oktober 2025, 18:46 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
