    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert eingedampft

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Teamviewer auf "Halten" herab.
    • Fairer Wert sinkt von 21,00 auf 8,50 Euro.
    • Enttäuschung über 1E und gedämpfte Wachstumserwartungen.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Teamviewer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 21,00 auf 8,50 Euro gekappt. Bei dem auf Fernwartung spezialisierten Softwareanbieter wögen eine enttäuschende Entwicklung des übernommenen Unternehmens 1E und deutlich gedämpfte Wachstumserwartungen schwer, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Sport-Sponsoring-Abenteuer aus 2021 drohe 1E zum nächsten strategischen Fehltritt zu werden. Er passte seine Schätzungen an die neue Situation an./rob/tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 8,50 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
