ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert eingedampft
- DZ Bank stuft Teamviewer auf "Halten" herab.
- Fairer Wert sinkt von 21,00 auf 8,50 Euro.
- Enttäuschung über 1E und gedämpfte Wachstumserwartungen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Teamviewer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 21,00 auf 8,50 Euro gekappt. Bei dem auf Fernwartung spezialisierten Softwareanbieter wögen eine enttäuschende Entwicklung des übernommenen Unternehmens 1E und deutlich gedämpfte Wachstumserwartungen schwer, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Sport-Sponsoring-Abenteuer aus 2021 drohe 1E zum nächsten strategischen Fehltritt zu werden. Er passte seine Schätzungen an die neue Situation an./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,52 % und einem Kurs von 6,655 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 19:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -5,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,57 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +81,13 %/+20,75 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 8,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Komisch, im Dezember hast du selber noch posaunt, dass du hier eine "Klumpenchance" gebildet hast....
Man muß sich mal vor Augen führen, mit welcher Unverfrorenheit hier noch letzten Freitag öffentlich im Interview hemmungslos Optimismus versprüht wurde. Das ist wirklich vom Allerfeinsten, wie den Anlegern hier in die Fresse gehauen wird.
Teamviewer, für mich die Enttäuschung schlechthin. Seit über 10 Jahren hier investiert, bei 9,41 € die Notbremse gezogen und nun nur noch mit 600 Stück drin. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich hier hoch rein gegangen und dann maßlos enttäuscht wurde. Erst die exorbitant dämlich hohen Werbeverträge (glauben die von TV, dass der Fußballfan jetzt einen Premium Vertrag mit TV abschließt, weil seine Fußballmannschaft gewonnen hat?). Diese unsägliche Formel 1 Werbung. Stehen die Marketingtypen bei TV unter Drogen, ist da die Generation Z am Werk? Das kann sich eine Brauerei leisten, die jede Bevölkerungsschicht bedient, aber doch nicht so ein hochspezialisierter Betrieb wie TV. Bei solchen Aktionen der jüngeren Generation wird mir wirklich Angst und Bange. Wie bescheuert sind die eigentlich? Den Deal mit A1 kann ich nicht wirklich bewerten, andere können das wohl besser, weswegen der Kurs nun dort steht, wo er steht.