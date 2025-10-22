Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 2250 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 2.210 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 19:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 231,83 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.363,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+18,40 % bedeutet.