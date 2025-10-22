    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen des Versicherungskonzerns habe er seine Prognose für das operative Ergebnis 2025 marginal erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 351,2EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 19:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kamran M Hossain
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 360
    Kursziel alt: 360
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
