JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen des Versicherungskonzerns habe er seine Prognose für das operative Ergebnis 2025 marginal erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 351,2EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 19:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



