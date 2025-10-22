    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlstom AktievorwärtsNachrichten zu Alstom
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurostar bestellt Doppeldecker-Züge bei Alstom

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurostar bestellt 30 Doppeldecker-Züge von Alstom.
    • Züge sollen ab 2031 London-Frankfurt verbinden.
    • Flotte wächst auf 67 Züge, 30 Mio. Fahrgäste/Jahr.
    Eurostar bestellt Doppeldecker-Züge bei Alstom
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der Bahnbetreiber für den Eurotunnel zwischen Großbritannien und Frankreich, Eurostar, schafft eine ganze Flotte von Doppeldecker-Zügen vom französischen Hersteller Alstom an. Die neuen Züge sollen auch Frankfurt anfahren.

    Wie das Unternehmen mitteilte, wurden 30 der auf den Namen "Eurostar Celestia" getauften Züge bereits bestellt mit einer Option auf 20 weitere. Die neuen, 200 Meter langen Züge haben eine Kapazität von 540 Sitzplätzen - 20 Prozent mehr als die bisherigen. Sie sollen von 2031 an in Betrieb genommen werden. Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit seien die Leitprinzipien bei dem maßgeschneiderten Zug, hieß es in der Mitteilung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alstom S.A.!
    Long
    17,86€
    Basispreis
    3,64
    Ask
    × 6,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,98€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 5,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Direkte Verbindung von London nach Frankfurt geplant

    Während die Doppeldecker-Busse in London zum Stadtbild gehören, sind zwei Etagen auf der Schiene in Großbritannien eine Ausnahmeerscheinung. "Besonders stolz sind wir darauf, erstmals doppelstöckige Züge nach Großbritannien zu bringen", sagte Eurostar-Geschäftsführerin Gwendoline Cazenave der Mitteilung zufolge. Wie die BBC berichtete, gab es jedoch im Jahr 1949 bereits den Testlauf für einen Doppeldecker-Zug, der sich aber nicht durchsetzte.

    Erst vor Kurzem hatte Eurostar angekündigt, sein Streckennetz auszuweiten und direkte Verbindungen von London nach Frankfurt und Genf anbieten zu wollen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahrzehnts 30 Millionen Fahrgäste pro Jahr zu befördern. Nach der vollständigen Auslieferung der Doppeldecker werde die Flotte zusammen mit 17 der bisherigen Züge insgesamt 67 Züge umfassen./cmy/DP/zb

    Alstom

    -0,46 %
    -3,16 %
    +3,62 %
    +4,17 %
    +5,63 %
    +35,35 %
    -27,79 %
    +1,95 %
    +0,54 %
    ISIN:FR0010220475WKN:A0F7BK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 21,30 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 19:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -3,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 9,85 Mrd..

    Alstom zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,2358. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -6,72 %/+30,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Eurostar bestellt Doppeldecker-Züge bei Alstom Der Bahnbetreiber für den Eurotunnel zwischen Großbritannien und Frankreich, Eurostar, schafft eine ganze Flotte von Doppeldecker-Zügen vom französischen Hersteller Alstom an. Die neuen Züge sollen auch Frankfurt anfahren. Wie das Unternehmen …