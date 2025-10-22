ILO-GENERALDIREKTOR LOBT STEVEN SIMS FÜHRUNGSROLLE BEIM VORANTREIBEN DER ASEAN SKILLS AGENDA AUF DER GSF 2025

Das Forum, das in Verbindung mit dem ASEAN-Vorsitz Malaysias und dem ASEAN Year of Skills (AYOS) 2025 stattfand, versammelte Regierungen, Industrien und Gemeinschaften weltweit, um den Kompetenzwandel voranzutreiben und die Rolle des Privatsektors als Katalysator für Innovation, Integration und Wirkung zu betonen.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Malaysia hat heute mit der Ausrichtung des Global Skills Forum (GSF) 2025 im Shangri-La Kuala Lumpur einen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte des globalen Humankapitals gesetzt.

Unter der Leitung des malaysischen Ministeriums für Humanressourcen (KESUMA) und mit Unterstützung des ASEAN-Sekretariats, der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und der Internationalen Arbeitgeberorganisation (IOE) war das GSF 2025 eine erstklassige globale Plattform für Dialog, Zusammenarbeit und Maßnahmen zur Zukunft der Kompetenzen.

Die Eröffnungszeremonie wurde von Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, dem stellvertretenden Premierminister von Malaysia, zelebriert, der das einzigartige Potenzial der ASEAN und die Rolle der Kompetenzen bei der Gestaltung ihrer Zukunft hervorhob.

„Mit den richtigen Fähigkeiten kann diese Jugenddividende in eine Quelle der Innovation und des Wohlstands umgewandelt werden, nicht nur für Südostasien, sondern für die Weltwirtschaft", sagte Zahid.

Gilbert F. Houngbo, Generaldirektor der IAO, lobte in seiner Rede die Führungsrolle von Minister Steven Sim bei der Förderung von AYOS 2025 und bezeichnete ihn als eine zentrale Stimme für Arbeit und Qualifikation in der Region.

„Ich möchte dem Ministerium für Humanressourcen unter der Leitung von Minister Steven Sim, den ich für einen der dynamischsten und visionärsten Arbeitsminister der Region halte, meine aufrichtige Anerkennung aussprechen. Seine führende Rolle bei der Förderung des ASEAN Year of Skills 2025 spiegelt das Engagement Malaysias wider, die Arbeitskräfte in unserer Region für die Zukunft zu stärken", sagte Gilbert.

„Ich muss die hervorragende Arbeit anerkennen, die die Regierung von Malaysia als ASEAN-Vorsitz für das ASEANYear of Skills 2025 geleistet hat. Die IAO ist bereit, Malaysia und ASEAN bei der Verwirklichung ihrer Vision einer Region zu unterstützen, deren Arbeitskräfte für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind", fügte er hinzu.