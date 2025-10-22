elOrigenFood 8,00 % bis 11/30: Abstimmung zur Anleihe-Anpassung
Die el origen food GmbH plant eine Abstimmung zur Anpassung ihrer Anleihe, um Überschuldung zu vermeiden. Vom 12. bis 14. November 2025 wird eine 75% Mehrheit benötigt. Infos ab 28. Oktober online.
- Die el origen food GmbH plant eine Abstimmung über eine Nachranganpassung ihrer Anleihe 2023/2026.
- Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Millionen Euro und einen Zinssatz von 8,00%.
- Die Abstimmung soll im Zeitraum vom 12. bis 14. November 2025 stattfinden.
- Ziel der Anpassung ist es, eine mögliche insolvenzrechtliche Überschuldungssituation abzuwenden.
- Für die Beschlussfassung ist eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 75% der Stimmen erforderlich.
- Weitere Informationen werden ab dem 28. Oktober 2025 auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt.
