Klingbeil lässt Verfahren für mehr Soldaten offen

BRANDENBURG AN DER HAVEL (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil lässt offen, ob ein Losverfahren nötig ist oder alle jungen Männer wieder gemustert werden sollten, wenn es nicht genug Freiwillige für die Bundeswehr gibt. "Wir müssen alle Wege prüfen, die Bundeswehr stark zu machen", sagte der SPD-Chef bei einem Bürgergespräch in Brandenburg an der Havel. "Da gucken wir jetzt nach den besten Wegen, wie wir das umsetzen können."

Der Vizekanzler und Finanzminister hält Stärke für die richtige Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Die Gefahr durch Wladimir Putin ist sehr real", sagte Klingbeil mit Blick auf Russlands Präsidenten. Putin werde nicht aufhören, wenn er in der Ukraine fertig sei. "Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass er weitermacht." Deshalb werde so viel in die Bundeswehr investiert.