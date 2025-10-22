Börsen Update
Börsen Update USA - 22.10. - US Tech 100 schwach -1,69 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:38) bei 46.518,98 PKT und fällt um -0,89 %.
Top-Werte: McDonald's +1,49 %, Walmart +1,08 %, Procter & Gamble +0,89 %, Merck & Co +0,86 %, Microsoft +0,24 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,72 %, Salesforce -2,64 %, Apple -2,64 %, Caterpillar -2,60 %, Amazon -2,25 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:39) bei 24.709,85 PKT und fällt um -1,69 %.
Top-Werte: CoStar Group +2,62 %, Costco Wholesale +1,61 %, Monster Beverage +1,20 %, AppLovin Registered (A) +1,08 %, Regeneron Pharmaceuticals +1,05 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,15 %, Advanced Micro Devices -6,02 %, Palantir -5,87 %, Marvell Technology -5,59 %, KLA Corporation -5,18 %
Der S&P 500 steht bei 6.666,48 PKT und verliert bisher -1,03 %.
Top-Werte: Avery Dennison +9,96 %, Omnicom Group +5,45 %, Interpublic Group of Companies +3,87 %, Hilton Worldwide Holdings +3,86 %, Halliburton +3,28 %
Flop-Werte: Lennox International -10,54 %, Coinbase -7,75 %, Super Micro Computer -7,52 %, Quanta Services -7,40 %, Robinhood Markets Registered (A) -7,01 %
