Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie im freien Fall - 22.10.2025

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 240,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,15 % nachgegeben, was einem Verlust von -18,50 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,70 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -1,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,38 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,69 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,86 % 1 Monat -12,90 % 3 Monate -29,70 % 1 Jahr +25,64 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 267 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,59 Mrd.EUR wert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.