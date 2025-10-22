    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Hermes auf 2600 Euro - 'Kaufen'

    • DZ Bank hebt fairen Wert für Hermes auf 2600 Euro an
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" trotz verfehlter Erwartungen
    • Solide Umsatzzahlen im Q3, besonders im Ledersegment
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes von 2450 auf 2600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe solide Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei die Wachstumsdynamik im hochmargigen Hauptsegment Leder- und Sattlerwaren, auch wenn die Erwartungen hier verfehlt worden seien./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 2.210 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 19:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 233,31 Mrd..

    Hermes International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.363,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+18,40 % bedeutet.


