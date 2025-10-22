    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Michelin senkt Gewinnprognose für 2024 deutlich.
    • Operativer Gewinn 2024 unter 4,2 Milliarden Euro.
    • Aktienkurs schwankt nach Gewinnwarnung stark.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Michelin hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt. Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.

    Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büßten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein./zb/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 62,68 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 20:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +14,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,48 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -20,61 %/+27,02 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
