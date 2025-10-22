    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB

    MBB - Aktie steigt kräftig - 22.10.2025

    Am 22.10.2025 ist die MBB Aktie, bisher, um +4,99 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MBB Aktie.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    MBB SE ist eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung in ihren Portfoliounternehmen, besonders in den Bereichen Industrie und Technologie.

    MBB Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MBB Aktie. Mit einer Performance von +4,99 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in MBB investiert war, konnte einen Gewinn von +15,53 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MBB Aktie damit um +5,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +84,50 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

    MBB Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,49 %
    1 Monat +11,75 %
    3 Monate +15,53 %
    1 Jahr +79,82 %

    Informationen zur MBB Aktie

    Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd.EUR wert.

    MBB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MBB

    +4,88 %
    +5,60 %
    +11,46 %
    +14,78 %
    +80,47 %
    +121,58 %
    +147,72 %
    +800,15 %
    +1.513,33 %
    ISIN:DE000A0ETBQ4WKN:A0ETBQ



