    Euro steigt wieder über 1,16 Dollar - wenig Bewegung am Devisenmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs über 1,16 Dollar gestiegen, stabil geblieben.
    • Keine wichtigen Konjunkturdaten aus Eurozone oder USA.
    • Inflationszahlen am Freitag könnten Markt beeinflussen.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwochabend wieder über die Marke von 1,16 Dollar gestiegen. Damit ist der Euro wieder in etwa so viel wert wie zum Handelsende am Dienstag. Die Ausschläge hielten sich im Handelsverlauf in engen Grenzen, auch wenn der Eurokurs zwischenzeitlich weniger als 1,16 Dollar wert war. Da am Mittwoch weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, fehlten Impulse von dieser Seite.

    Datenseitig dürften erst die am Freitag anstehenden Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten den Markt bewegen. Ansonsten wird in den Vereinigten Staaten der sogenannte Shutdown fortgesetzt und es werden nahezu keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht. Bis dahin könnten vor allem Nachrichten zum Handelsstreit zwischen China und den USA sowie die Lage in der Ukraine die Devisenkurse bewegen./zb/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
