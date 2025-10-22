    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pistorius auf Militärbasis in Schottland - Gespräche

    Für Sie zusammengefasst
    • Boris Pistorius in Großbritannien für Militärgespräche.
    • Ausbau der Kooperation bei Seefernaufklärern geplant.
    • Deutschland und UK stärken Cyberabwehr gemeinsam.

    LOSSIEMOUTH (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius führt in Großbritannien Gespräche über einen weiteren Ausbau der militärischen Zusammenarbeit. Der SPD-Politiker landete zum Abschluss einer mehrtägigen Reise auf der britischen Luftwaffenbasis Lossiemouth, wo er von seinem britischen Amtskollegen John Healey empfangen wurde.

    Deutschland und Großbritannien wollen ihre Kooperation beim Einsatz von Seefernaufklärern ausbauen, wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte. Dabei handelt es sich um militärische Spezialflugzeuge, die U-Boote ausfindig machen und auch bekämpfen können. Zudem wollen sich beide Staaten gemeinsamen besser gegen Cyberangriffe wappnen.

    Auf dem Militärflughafen Lossiemouth im Nordosten Schottlands sind Abfangjäger vom Typ Typhoon - der britischen Version der Eurofighter - stationiert. Die sogenannten Alarmrotten dienen der Sicherung des britischen Luftraums. Außerdem starten und landen von dort Seefernaufklärer vom Typ Poseidon, mit denen große Seegebiete überwacht werden können./cn/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pistorius auf Militärbasis in Schottland - Gespräche Verteidigungsminister Boris Pistorius führt in Großbritannien Gespräche über einen weiteren Ausbau der militärischen Zusammenarbeit. Der SPD-Politiker landete zum Abschluss einer mehrtägigen Reise auf der britischen Luftwaffenbasis Lossiemouth, wo …