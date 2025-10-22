Wirtschaft
Investor erwartet Erholung von Immobilienmarkt in Europa
Foto: Baukräne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Der weltgrößte Immobilieninvestor Blackstone sieht den Immobilienmarkt in Europa und auch in Deutschland vor einer deutlichen Erholung. "Wir sind der Meinung, dass die aktuellen Fundamentaldaten insgesamt sehr solide sind und zu einer deutlichen Belebung des Marktes führen werden", sagte Europa-Chef James Seppala dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).
Der deutsche Markt brauche aber etwas länger mit der Erholung als die europäischen Nachbarn. "In Deutschland ist es noch etwas ruhiger, aber auch dort wird die Erholung kommen, die Fundamentaldaten sind auch hier stark", sagte Seppala. Derzeit sei man als Investor schon wieder sehr aktiv in Nordeuropa und Großbritannien, auch in Frankreich habe man gerade einen großen Deal gemacht.
AkibaBC schrieb 18.04.25, 15:16
https://www.intelligent-investieren.net/2025/04/blackstone-im-earnings-quickcheck-q125.htmlmitdiskutieren »
"Meine Einschätzung
Blackstone ist 'der größte Landlord der Welt' und erzielt einen erheblichen Teil seiner Gewinne aus und mit dem Immobiliensektor. Auch deshalb hat man die Wettbewerber seit 2009 in allen Belangen abgehängt, beim Wachstum, beim Einwerben frischer Investorengelder und beim Gewinn. Die letzten zweieinhalb Jahre strauchelt der Immobiliensektor und das bekam auch Blackstone zu spüren, weil die Gewinne aus Verkäufen erheblich zurückgegangen sind. Blackstone wartete hier lieber ab, als zu billig zu verkaufen; da man genügend frisches Geld zur Verfügung hat(te), kann man sich diesen Luxus leisten. Und noch mehr: Blackstone war in dieser zeit auf der Kaufseite sehr aktiv. Man mehrere REITs gekauft und expandiert inzwischen auch wieder in den Bereich von Büroimmobilien, wo man sich seit 2009 weitgehend zurückgezogen hatte.
Quelle: wallstreet-online.de
In den letzten beiden Quartalen gab es im Immobilienbereich allerdings eine spürbare Erholung und davon profitierte Blackstone spürbar. Trumps Zollkriege haben die Zinsen in den USA jedoch wieder hochgetrieben, so dass langlaufende Immobilienfinanzierungen wieder mit über 7 % aufgerufen werden, so dass die Nachfrage auf niedrigem Niveau bleibt. Da allerdings das Angebot stetig und deutlich zunimmt, könnte es bei Einfamilienhäusern zu einem Preisrutsch kommen und durch die aufziehende Rezession zu sinkender Nachfrage nach Gewerbeimmobilien. Blackstone wird hier sicherlich zugreifen, wenn die Preise günstig erscheinen - und sich mit Verkäufen weiter zurückhalten.
Bei Blackstone schlummern große Gewinnpotenziale für die nächsten Jahre. Und da Blackstone, anders als Apollo und KKR, immer rund 85 % seiner 'ausschüttungsfähigen Gewinne' als Quartalsdividende auskehrt, liegt diese deutlich höher als bei den beiden anderen, schwankt aber auch. Zudem liegt sie mit aktuell 0,93 USD je Aktie deutlich unter dem Rekordwert von 1,45 USD, der in 2022 ausgekehrt wurde. Aber der Weg zurück in diese Höhen liegt vor uns: in steigenden AuM und einem sich erholenden Immobilienmarkt."
AkibaBC schrieb 24.02.25, 16:22
https://seekingalpha.com/news/4412470-blackstone-to-buy-sun-communities-safe-harbor-marinas-for-5_65bmitdiskutieren »
"Der Verkauf von Safe Harbors, das Jachthafen- und Superyachtdienste anbietet, ermöglicht es Sun Communities ( NYSE: SUI ), sich auf seine Kernsegmente Fertighäuser und Wohnmobile zu konzentrieren und verbessert das Fremdkapitalprofil und die finanzielle Flexibilität von SUI, hieß es.
Für Blackstone ( BX ) diversifiziert die Übernahme sein Infrastrukturportfolio, das seit seiner Gründung im Jahresvergleich um rund 40 % gewachsen ist, zu einem attraktiven Geschäft. „Marinas profitieren von wichtigen langfristigen thematischen Rückenwinden, darunter dem Wachstum im Reise- und Freizeitbereich sowie dem Zustrom von Bevölkerung in Küstenstädte“, sagte Heidi Boyd , Senior Managing Director im Infrastrukturgeschäft von Blackstone.
Der Basiskaufpreis von 5,65 Milliarden US-Dollar, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen nach Abschluss der Transaktion, entspricht dem 21-fachen des geschätzten FFO des Safe Harbor-Geschäfts für 2024. Die Transaktion wird voraussichtlich einen Erlös vor Steuern nach Abzug der Transaktionskosten von 5,5 Milliarden US-Dollar generieren, was die Bilanz von Sun ( SUI ) stärken wird."
AkibaBC schrieb 01.02.25, 13:49
https://www.intelligent-investieren.net/2025/02/die-borsenwoche-052025-im-ruckblick-die.htmlmitdiskutieren »
"Blackstone
Ebenfalls unter Druck geriet Blackstone nach Vorlage der Quartalszahlen. Der weltweit größte Verwalter alternativer Assets verzeichnete einen Anstieg des ausschüttungsfähigen Gewinns um 56 % auf 2,2 Mrd. USD bzw. 1,69 USD je Aktie, während die gebührenabhängigen Erträge um 76 % auf einen Rekordwert von 1,84 Mrd. USD kletterten, da die Private-Equity-Aktivitäten und die Verkaufsaktivitäten und damit die erfolgsabhängigen Provisionserträge den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren erreichten. Der Nettogewinn stieg um 1.120 % von 109 Mio. auf 1,33 Mrd. USD Dollar, was Blackstones immensen Profitabilitätsschub verdeutlicht.
Die Zuflüsse von Investoren beliefen sich auf insgesamt 57,5 Mrd. USD, womit sich die Zuflüsse für das gesamte Jahr auf 171,5 Mrd. USD erhöhten, während Blackstone Kapital in Höhe von 41,6 Mrd. USD neu investierte, wobei 4,7 Mrd. USD in opportunistische Immobilieninvestitionen flossen - weit mehr als die 1,5 Mrd. USD an Zuflüssen in seine Immobilienfonds. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) stieg im Vorjahresvergleich um 8,5 % auf 1,13 Billionen USD und die provisionsgenerierenden AuM stiegen in diesem Zeitraum um 9 % auf 830,7 Mrd. USD, begleitet von einem 12-prozentigen Anstieg des investierbaren Kapitals ("Dry Powder"), was auf eine solide Grundlage für die künftige Ertragsgenerierung hinweist.
Die Quartalsdividende schnellte auf 1,44 USD je Aktie in die Höhe und damit auf den zweithöchsten Wert der Unternehmensgeschichte; mehr hatte man mit 1,45 USD lediglich im 1. Quartal 2022 gezahlt, bevor der beginnende Zinssteigerungszyklus der Notenbanken der Börsenhausse den Stecker zog.
Co-Gründer und CEO Stephen A. Schwarzman zeigte sich erfreut: "Blackstone verzeichnete eines der besten Quartale in unserer Geschichte. Das Gewinnwachstum hat sich stark beschleunigt, während die wichtigsten Treiber unseres Geschäfts - Zuflüsse, Investitionstätigkeit und Realisierungen - alle den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht haben." Und President Jon Gray erklärte zudem, dass der weltweite Niedergang bei Büroimmobilien gestoppt sei und vor der Trendwende stehe. Blackstone hatte seinen Anteil in diesem Segment nach der Globalen Finanzkrise deutlich reduziert, der weltgrößte Immobilienbesitzer will sich nun aber wieder verstärkt auch um diesen Bereich kümmern, nachdem man bereits der global führende Investor in KI-Rechenzentren ist.
Weshalb die Blackstone-Aktie nach solch starken Zahlen und angesichts der attraktiven Aussichten ebenfalls zu den Wochenverlierern zählt, ist mir schleierhaft. Die Gewichtung in meinem Depot war noch etwas höher als die von LendingClub, der Rücksetzer allerdings deutlich geringer, so dass mein Depotwert hier weniger zu leiden hatte. Insgesamt bleibt bei Blackstone auch nach dem Rücksetzer eine 3-Monatszugewinn von 10 % übrig - und mein Investmentcase dürfte mit dem zunehmenden Rückenwind ziemlich gut klarkommen."
