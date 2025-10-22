Investor erwartet Erholung von Immobilienmarkt in Europa

AkibaBC schrieb 01.02.25, 13:49

"Blackstone

Ebenfalls unter Druck geriet Blackstone nach Vorlage der Quartalszahlen. Der weltweit größte Verwalter alternativer Assets verzeichnete einen Anstieg des ausschüttungsfähigen Gewinns um 56 % auf 2,2 Mrd. USD bzw. 1,69 USD je Aktie, während die gebührenabhängigen Erträge um 76 % auf einen Rekordwert von 1,84 Mrd. USD kletterten, da die Private-Equity-Aktivitäten und die Verkaufsaktivitäten und damit die erfolgsabhängigen Provisionserträge den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren erreichten. Der Nettogewinn stieg um 1.120 % von 109 Mio. auf 1,33 Mrd. USD Dollar, was Blackstones immensen Profitabilitätsschub verdeutlicht.



Die Zuflüsse von Investoren beliefen sich auf insgesamt 57,5 Mrd. USD, womit sich die Zuflüsse für das gesamte Jahr auf 171,5 Mrd. USD erhöhten, während Blackstone Kapital in Höhe von 41,6 Mrd. USD neu investierte, wobei 4,7 Mrd. USD in opportunistische Immobilieninvestitionen flossen - weit mehr als die 1,5 Mrd. USD an Zuflüssen in seine Immobilienfonds. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) stieg im Vorjahresvergleich um 8,5 % auf 1,13 Billionen USD und die provisionsgenerierenden AuM stiegen in diesem Zeitraum um 9 % auf 830,7 Mrd. USD, begleitet von einem 12-prozentigen Anstieg des investierbaren Kapitals ("Dry Powder"), was auf eine solide Grundlage für die künftige Ertragsgenerierung hinweist.



Die Quartalsdividende schnellte auf 1,44 USD je Aktie in die Höhe und damit auf den zweithöchsten Wert der Unternehmensgeschichte; mehr hatte man mit 1,45 USD lediglich im 1. Quartal 2022 gezahlt, bevor der beginnende Zinssteigerungszyklus der Notenbanken der Börsenhausse den Stecker zog.



Co-Gründer und CEO Stephen A. Schwarzman zeigte sich erfreut: "Blackstone verzeichnete eines der besten Quartale in unserer Geschichte. Das Gewinnwachstum hat sich stark beschleunigt, während die wichtigsten Treiber unseres Geschäfts - Zuflüsse, Investitionstätigkeit und Realisierungen - alle den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht haben." Und President Jon Gray erklärte zudem, dass der weltweite Niedergang bei Büroimmobilien gestoppt sei und vor der Trendwende stehe. Blackstone hatte seinen Anteil in diesem Segment nach der Globalen Finanzkrise deutlich reduziert, der weltgrößte Immobilienbesitzer will sich nun aber wieder verstärkt auch um diesen Bereich kümmern, nachdem man bereits der global führende Investor in KI-Rechenzentren ist.



Weshalb die Blackstone-Aktie nach solch starken Zahlen und angesichts der attraktiven Aussichten ebenfalls zu den Wochenverlierern zählt, ist mir schleierhaft. Die Gewichtung in meinem Depot war noch etwas höher als die von LendingClub, der Rücksetzer allerdings deutlich geringer, so dass mein Depotwert hier weniger zu leiden hatte. Insgesamt bleibt bei Blackstone auch nach dem Rücksetzer eine 3-Monatszugewinn von 10 % übrig - und mein Investmentcase dürfte mit dem zunehmenden Rückenwind ziemlich gut klarkommen."