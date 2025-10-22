Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -6,77 %
Platz 1
Performance 1M: -12,90 %
Netflix
Tagesperformance: -5,15 %
Platz 2
Performance 1M: -4,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 9% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger den Kurs als Kaufgelegenheit und erwarten eine Erholung über 1100 Euro. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, trotz der jüngsten Verluste.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Netflix eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 3
Performance 1M: +52,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% zugelegt. Anleger nehmen teilweise Gewinne mit, während andere ihre Call-Positionen aufstocken. Die Bank of America hat das Kursziel auf 300 Dollar angehoben, trotz eines hohen KGV von 90. Die Erwartungen an zukünftige Gewinne sind ebenfalls positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 4
Performance 1M: +13,32 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 5
Performance 1M: +11,22 %
Intel
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 6
Performance 1M: +29,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 80%, unterstützt durch starke Nachfrage nach KI-Produkten und strategische Partnerschaften, insbesondere mit NVIDIA. Analysten erwarten Umsatzsteigerungen im dritten Quartal, was die Bewertung stützt. Trotz Bedenken hinsichtlich Gewinnmitnahmen bleibt die Stimmung optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 7
Performance 1M: +20,71 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 8
Performance 1M: -0,52 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 9
Performance 1M: -2,58 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 10
Performance 1M: -14,72 %
Palantir
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 11
Performance 1M: +0,42 %
Lam Research
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 12
Performance 1M: +15,80 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 13
Performance 1M: +9,12 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 14
Performance 1M: +9,91 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 15
Performance 1M: -10,63 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 16
Performance 1M: +19,79 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 17
Performance 1M: +26,20 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 18
Performance 1M: -6,53 %
Copart
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 19
Performance 1M: +0,97 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 20
Performance 1M: +3,84 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 21
Performance 1M: +5,69 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 22
Performance 1M: +1,16 %
Apple
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 23
Performance 1M: +8,05 %
