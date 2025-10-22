Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lennox International
Tagesperformance: -10,03 %
Platz 1
Performance 1M: +3,05 %
Avery Dennison
Tagesperformance: +9,96 %
Platz 2
Performance 1M: +2,50 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 3
Performance 1M: -1,46 %
Halliburton
Tagesperformance: +5,86 %
Platz 4
Performance 1M: +14,49 %
Verisign
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 5
Performance 1M: -4,51 %
Quanta Services
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 6
Performance 1M: +14,05 %
Netflix
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 7
Performance 1M: -4,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 9% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger den Kurs als Kaufgelegenheit und erwarten eine Erholung über 1100 Euro. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, trotz der jüngsten Verluste.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Netflix eingestellt.
Omnicom Group
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 8
Performance 1M: +3,54 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 9
Performance 1M: +52,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% zugelegt. Anleger nehmen teilweise Gewinne mit, während andere ihre Call-Positionen aufstocken. Die Bank of America hat das Kursziel auf 300 Dollar angehoben, trotz eines hohen KGV von 90. Die Erwartungen an zukünftige Gewinne sind ebenfalls positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Schlumberger
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 10
Performance 1M: -1,28 %
EQT
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 11
Performance 1M: +15,64 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 12
Performance 1M: +6,99 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 13
Performance 1M: +0,26 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 14
Performance 1M: +6,60 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 15
Performance 1M: +20,60 %
A.O.Smith
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 16
Performance 1M: -1,56 %
Emcor Group
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 17
Performance 1M: +10,69 %
Eaton
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 18
Performance 1M: +1,03 %
Teledyne Technologies
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 19
Performance 1M: +0,80 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 20
Performance 1M: +11,22 %
Targa Resources
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 21
Performance 1M: -6,75 %
Jacobs Solutions
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 22
Performance 1M: +11,81 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 23
Performance 1M: +1,95 %
Moody's
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 24
Performance 1M: +1,67 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 25
Performance 1M: +20,71 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 26
Performance 1M: -0,52 %
Interpublic Group of Companies
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 27
Performance 1M: +5,45 %
Hilton Worldwide Holdings
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 28
Performance 1M: +0,66 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 29
Performance 1M: -14,72 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 30
Performance 1M: -5,91 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 31
Performance 1M: +10,24 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 32
Performance 1M: -6,53 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 33
Performance 1M: -0,84 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 34
Performance 1M: -0,93 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 35
Performance 1M: -10,63 %
Phillips 66
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 36
Performance 1M: +0,39 %
McCormick
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 37
Performance 1M: +3,25 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 38
Performance 1M: 0,00 %
Valero Energy
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 39
Performance 1M: -1,74 %
Stryker
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 40
Performance 1M: +2,25 %
