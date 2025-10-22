Salzgitter - Aktie mit Kurssprung +5,19 % - 22.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie steigt um +5,19 % auf 28,79€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Salzgitter einen Gewinn von +22,08 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -12,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +72,57 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,42 % 1 Monat +18,23 % 3 Monate +22,08 % 1 Jahr +99,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die in den letzten Tagen von 34 auf 29 Euro gefallen ist. Salzgitter hat eine Wandelanleihe ausgegeben, um Anteile an Aurubis zu verkaufen, was als strategisch vorteilhaft angesehen wird. Analysten bewerten diese Emission positiv, da sie niedrigere Zinsen ermöglicht. Die Erwartungen an steigende Stahlpreise und die Auswirkungen von CO2-Bepreisungen auf die Branche werden ebenfalls thematisiert, jedoch bleibt der Kurs unter Druck.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der MDAX leicht zulegt, verzeichnen DAX, TecDAX und internationale Indizes überwiegend Verluste. Anleger agieren vorsichtig.

Aktien aus den Bereichen Rohstoffe und Edelmetalle waren in den letzten Wochen nicht zu bremsen. Zu einem explosiven Nachzügler der Rally könnte schon bald Power Metallic Mines werden. Dafür gibt es gute Gründe. Dies hat zuletzt auch der CEO …

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.