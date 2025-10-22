US-Regierung stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht
Für Sie zusammengefasst
- Schärfere Sanktionen gegen Russland angekündigt.
- Informationen dazu kommen heute oder Donnerstagmorgen.
- US-Finanzminister Bessent spricht zu Reportern.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent soll es schon bald schärfere Sanktionen gegen Russland geben. Man werde dazu entweder noch im Laufe des Tages oder am Donnerstagmorgen (Ortszeit) informieren, sagte Bessent zu Reportern in der US-Hauptstadt Washington, ohne genauere Details zu nennen./gei/DP/zb
