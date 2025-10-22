Verluste - Sorgen um Handelsstreit belasten

@





Das Management bezog gute Gehälter und die Aktionäre hatten weder Dividende noch ARP. Die Kurse senken sich von Monat zu Monat. Irgendwann verließ der fixie Chef die Firma und seine Mitarbeiterin erklomm den Sessel. Dann verstrichen noch ein paar Jahre, bis ich Gewinn mit den Verlusten verrechnete.





Super herübergebracht, im Minensektor dauert der Vorgang unter guten Voraussetzern meistens immer über 12 Jahre bis zur Förderung in den "westlichen" Ländern! Natürlich müssen die Arbeitskräfte bezahlt werden, nur für einige Manager verbleibt zu viel übrig, was über Aktienoptionen und der Steuerung dieser umgesetzt wird. Es ist immer ein heisses Geschäft um nach diesem Zeitraum noch dabei zu sein. Wenn er durchgehalten hat, Respekt und der Verdienst ist ersessen.

Habe gerade einen von meinen Kandidaten steuerlich ausbuchen lassen, Troy Res. - es sind nur 5 Jahre!!

Einer ist noch im Rennen, seit 2004 im Depot - wo - natürlich Australien. W ir oder ich warte ab was aus der REE Geschichte - wird gerade mit China und dem Blondem - alles allerdings ohne ohne Kredit, dieser währ tödlich!!!

Seit vielen Jahren halte ich mich von Explorern fern, nicht mehr mein Metier.

Es wird gutes Geld abgeschöpft durch Unerfahrenheit der Anleger und reisserische Börsenbriefe (stuped mony from germany) .

Es ist verführerisch mit wunderbaren Zahlen, welche in Aussicht gestellt werden dem Markt zu Kaufellen zu bewegen!





Ich möchte dadurch nur ein paar Erfahrungen weitergeben, natürlich waren auch positive Überraschungen im Depot mit Übernahmen:

z. B. .....Fission Uranium oder der absolute Highflyer: Summit Resources - URAN - Explorer aus Australien (2008)





Der Markt wird entscheiden, auch mit weissen Haar werde ich das Ende dieser Geschichte mit ARU abwarten.





Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS