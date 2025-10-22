    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Verluste - Sorgen um Handelsstreit belasten

    • US-Aktienindizes schließen mit Verlusten am Mittwoch.
    • Handelsstreit USA-China sorgt für Marktunsicherheit.
    • Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 fallen deutlich.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten, nachdem es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt das Weiße Haus, Softwareexporte nach China restriktiver zu behandeln. Der Dow Jones Industrial sank um 0,71 Prozent auf 46.590,41 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,53 Prozent auf 6.699,40 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,99 Prozent auf 24.879,01 Punkte nach unten./he/zb





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
