Tesla trotz Verkaufsrekords mit nächstem Gewinnrückgang
- Tesla verzeichnet Gewinnrückgang trotz Verkaufsrekord.
- Umsatz steigt um 12% auf 28,1 Milliarden Dollar.
- Auslieferungen steigen um 7,4% auf 497.099 Fahrzeuge.
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat trotz eines Verkaufsrekords im vergangenen Quartal den nächsten Gewinnrückgang verbucht. Der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verdiente 1,37 Milliarden US-Dollar, das waren 37 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen um zwölf Prozent auf knapp 28,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie verfehlte Tesla hingegen mit einem Wert von 0,5 Dollar die Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt eher mit 0,55 Dollar gerechnet. Die Aktie schwankte in einer ersten Reaktion zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.
Im dritten Quartal hatte der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.
Analysten waren bereits davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde.
US-Präsident Donald Trump hatte die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos Ende September auslaufen lassen. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 372,4 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,45 %/+35,15 % bedeutet.
Entscheidend wird sein ob die loser company nochmal CO2-credits in grösserem Maß verbuchen kann.
Wo sind eigentlich die fanbois geblieben, die nicht an die grosse Tesla-brennt-story glauben?
Solang nicht einmal die Teslas im Vegasloop autonom fahren, muss hier keiner über irgendwas jenseits Level 2 fabulieren.